Le Premier ministre britannique rencontrera le prince héritier saoudien "à la première occasion"

Lors d'un entretien téléphonique jeudi, "le Premier ministre et le prince héritier ont déclaré qu'ils continueraient de travailler étroitement afin de faire progresser la coopération entre le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite et ont dit être impatients de se rencontrer en personne à la première occasion", selon les services du chef du gouvernement britannique.

Cet appel est intervenu alors que selon le quotidien britannique The Times, le gouvernement britannique a invité le prince au Royaume-Uni. Une visite est attendue à l'automne, Londres cherchant à profiter du gigantesque programme de diversification de l'économie saoudienne, précise le journal.

Il s'agirait de la première visite au Royaume-Uni de "MBS" depuis l'assassinat en 2018 en Turquie du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, imputé au prince héritier notamment par le renseignement américain et qui lui vaut une réputation sulfureuse en Occident.

La question des droits humains pas évoquée

Contacté par l'AFP, Downing Street n'a pas souhaité confirmer cette invitation.

En revanche, "MBS" a été déjà reçu deux fois en un an en France, en juillet 2022 puis en juin dernier pour un déjeuner en tête à tête avec le président Emmanuel Macron.

L'entretien téléphonique de jeudi avec Rishi Sunak a porté essentiellement sur les relations commerciales et les investissements, ainsi que sur la coopération dans la défense et la sécurité.

Le dirigeant conservateur britannique a ainsi relevé le rôle "constructif et positif" de l'Arabie saoudite sur le conflit en Ukraine avec l'organisation de discussions à Jeddah, selon Downing Street. Il a aussi "salué les progrès" concernant le conflit au Yémen.

La question des droits humains n'a pas été évoquée dans le compte-rendu britannique.