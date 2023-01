Le préfet de Région préoccupé par la gestion de l’eau en 2023

L’année 2023 pourrait bien être un copier-coller de 2022 au regard des priorités annoncées par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Christophe Mirmand. Il en a dressé la liste le vendredi 20 janvier, à Marseille, au cours de la cérémonie des vœux à la presse. Le changement climatique, la guerre en Ukraine et les crises qui en découlent, les imposent.

"La première des urgences de 2023 est celle de l’accompagnement des entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs dans cette crise économique et énergétique, que ces acteurs peuvent rencontrer" a-t-il souligné. Il compte sur les chambres consulaires et les experts-comptables pour faire passer le message sur les aides possibles. "L’État adapte régulièrement les dispositifs: baisse de la fiscalité sur l’électricité; aide au paiement des factures énergétiques; dispositif d’amortisseur; garantie des prix renégociée à 280 e/MWH en moyenne annuelle pour 2023; report des paiements des impôts et cotisations sociales, etc."

L’enjeu de l’eau

Quelle réalité prendra le discours de Christophe Mirmand lorsqu’il évoque l’indispensable développement économique et la nécessité d’accélérer la transition écologique? Un Fonds vert de 160 ME sera apporté par l’État pour accompagner les collectivités dans la région. L’écologie étant un sujet sensible pour les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur, a-t-il reconnu.

"Les crises que nous traversons nous invitent à repenser notre modèle de croissance au regard des enjeux de préservation de l’environnement." Dans la foulée, il annonçait le développement d’activités stratégiques grâce aux aides financières que peut apporter le dispositif France 2030, par exemple dans le développement des énergies nouvelles ou encore pour l’exploration des grands fonds. Autant de projets où la protection de l’environnement nécessitera d’être prouvée, pour emporter l’adhésion de la population.

Dans la série "changement climatique" la question de la gestion de l’eau, après la sécheresse exceptionnelle de l’an dernier, fait partie des préoccupations de 2023. Elle a mis en lumière la vulnérabilité des réserves d’eau alors que la Région semblait à l’abri de ces problèmes avec les barrages de Serre-Ponçon et de Sainte-Croix. Il faudra trouver des solutions "afin de garantir la ressource nécessaire aux milieux, à l’alimentation humaine, comme aux activités économiques, notamment l’agriculture et le tourisme." Une chose est sûre les communes du littoral devront être plus économes. "Nécessité d’intégrer les mécanismes de répartition de l’eau de la Durance et du Verdon", "adapter les usages", "renforcer la coopération entre l’amont et l’aval" ont été les mots de Christophe Mirmand.

Feux: des plans de prévention en cours

Parler de sécheresse conduit à évoquer les risques d’incendies de forêt. L’amélioration du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt est d’actualité: "une plus grande vigilance sur les Obligations légales de débroussaillement" d’un côté, "une réflexion nationale avec la sécurité civile sur l’actualisation des doctrines en matière d’intervention sur les feux qui méritent peut-être d’être revisitées à l’aune des grands feux." Quinze plans de prévention des risques incendie sont par ailleurs en cours d’élaboration.

2023, une année "sans doute potentiellement porteuse de risques, de menaces mais aussi de promesses" a conclu Christophe Mirmand. Comme l’était 2022 avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et avec ce que l’État savait déjà sur le changement climatique.