"Notre pays souffre d’une fatigue démocratique": le politologue Roland Cayrol sonde les coulisses de la Ve République

Depuis un demi-siècle, Roland Cayrol navigue dans les coulisses de la Ve République. Grands fauves de la politique ou troisièmes couteaux, tous ont sollicité ses services lorsqu’il codirigeait l’un des principaux instituts de sondage – CSA. Tous prêtent l’oreille, aujourd’hui, aux analyses de ce fin politologue.

À 81 ans, il rédige enfin ses mémoires (1). Et nous aide à mieux comprendre le fonctionnement de ceux qui nous gouvernent.

En 1981, Giscard et Mitterrand sont tous deux vos clients. Vous avez dû annoncer à l'un qu'il était battu, à l'autre qu'il avait gagné. Comment ont-ils réagi?

Giscard n'y a pas cru. Cela ne m’a pas surpris: durant tout son septennat, il a systématiquement refusé de croire ce qui était négatif! Mitterrand, lui, a été très calme. Il m’a demandé: "Est-ce que je suis forcé de le dire à ceux qui m’entourent?" Il était libre, bien sûr. Du coup, il a gardé cette info secrète pendant trente minutes. Je crois qu’il voulait savourer ce moment où lui savait… et les autres non!

Vous n'aviez pas une bonne image de François Mitterrand. Pourquoi?

Cela remonte à la guerre d’Algérie. À l’époque où il était garde des Sceaux, il a fait exécuter des dizaines de membres du Front de libération national algérien. Aux yeux du jeune militant de l’Unef (2) que j’étais, c’était difficilement pardonnable…

Après qu’il a été élu Président, votre regard a changé?

Dans mon livre, je raconte comment j’ai été amené à réaliser un documentaire sur lui (3). Je l’ai vu quasiment tous les jours pendant un an. Il était incroyablement accueillant! Avec la journaliste Anne Gaillard, nous avons tourné ce que nous voulions, quand nous le voulions. Il n'a jamais rien refusé. Aujourd’hui, une telle liberté paraît incroyable. Cela traduit à la fois l'époque et la personnalité de Mitterrand. Il connaissait pourtant mes réticences à son égard, mais il avait envie de nous séduire!

Vous racontez une anecdote à peine croyable: le numéro de l'Élysée avait été changé et remplacé par celui d'une boucherie. Le Président a reçu, sur sa ligne directe, une commande pour un gigot?

J'en ai été témoin. Devant nous, il a engueulé les ministres des Télécoms et de l’Intérieur! Ça ne traînait jamais avec lui.

À propos de Jacques Chirac, vous écornez le tableau du grand amateur d'art et de poésie que ses proches se sont efforcés de dessiner…

Disons que je n’ai pas souvenir de l’avoir jamais rencontré! [Il rit] Mais le Chirac sympathique, buveur de bière, si! C’est son entourage qui tenait à lui donner ce vernis de culture. En France, pour un homme d’État, c’est important.

Dans le plus grand secret, en 1997, Chirac vous a commandé plusieurs sondages sur son projet de dissolution. Au final, il n'en a fait qu'à sa tête?

Nous avons réalisé quatre études qualitatives qui, toutes, montraient que la dissolution ne serait pas comprise. Chirac nous a remerciés, puis nous a dit: "La politique, c’est une prise de risque." On sait ce qu’il advint: la victoire de Lionel Jospin.

Pourquoi commander des enquêtes pour, ensuite, ne pas tenir compte des résultats?

Les politiques veulent croire qu’il peut y avoir un chemin… Ils pensent que "ça va passer", pointent notre "pessimisme". Parfois, ils ont raison! Pour l’abolition de la peine de mort ou, plus récemment, pour le mariage pour tous, l’opinion a basculé en peu de temps.

Vous rapportez une phrase que Nicolas Sarkozy a prononcée devant vous en 2007:"Je ne vais faire qu’un mandat, je vais tout changer et après, faire du pognon dans le privé" Vous confirmez?

Oui. C’était deux jours après son élection. Il avait l'air convaincu qu’il parviendrait à bousculer le système. Puis, petit à petit, il s'est enfermé à l'Élysée. Une certaine raison finit toujours par l'emporter…

Hollande, c'est encore différent. Vous le connaissiez bien avant qu'il n'entre à l'Élysée. Il aimait entretenir le flou?

Je lui ai souvent dit que les Français ne savaient plus où il allait. Il avait fait campagne contre la finance, mais sa politique était pro-entreprise. Cette façon de naviguer entre deux eaux l’a desservi.

Outre les chefs d'État, quels responsables politiques vous ont le plus marqués?

Pierre Mendès France et Michel Rocard restent mes deux grandes références. Ils croyaient au débat public et avaient la volonté de dire la vérité. Lorsqu’il était président du conseil [de juin 1954 à février 1955, ndlr], Mendès s'interrompait chaque semaine, le vendredi, pour s'adresser aux Français. Tous deux croyaient sincèrement qu’on pouvait rompre avec une République autoritaire.

Vos convictions de gauche sont connues. Cela ne vous a jamais gêné dans votre travail?

Non. Jeune, j’ai milité activement, mais j’ai vite compris que ce n'était pas mon genre de beauté! Je suis un observateur, pas un acteur. Ma coloration politique n'a pas changé, mais je fais la distinction entre le citoyen et le professionnel. Cela ne me fait aucun effet d'annoncer que X a gagné ou Y a perdu.

Les sondages sont régulièrement sur la sellette. Vous les défendez bec et ongles?

On oublie toujours que nos enquêtes n’ont aucune valeur prédictive! C’est une photographie de l’opinion à un instant "T" – rien de plus. On oublie également qu’un sondage comporte une marge d'erreur. Si on est proche de cette marge, il est impossible de tirer des conclusions définitives. Les courbes, de ce point de vue, sont plus intéressantes que les points de mesure.

Sous le pseudonyme de Jean Duchateau, vous avez écrit trois romans (4) dans lesquels vous tuez deux fois François Mitterrand et une fois Jean-Marie Le Pen. C'est votre inconscient qui a parlé?

Je l'ignore. [Il rit] L'idée était de mettre en scène des personnages réels très connus; ces deux-là s'imposaient par leur présence énorme. Cela me permettait de raconter des scènes vécues. Paradoxalement, la fiction me permettait de dire des vérités!

Quel regard portez-vous sur la crise des retraites?

Notre pays souffre d’une véritable fatigue démocratique. Cela fait vingt ans que les gens sont déçus, amers, vis-à-vis de la politique. Ils ont le sentiment que les politiques mènent leur carrière en dehors de leurs préoccupations et ignorent leur vie quotidienne. Tous les pays occidentaux sont concernés, mais c’est plus fort encore en France, où l'État a toujours été valorisé.

Quelle issue imaginez-vous?

La loi sur la réforme des retraites prévoit une clause de revoyure en 2027, lorsqu'on sera à 63 ans de cotisation. Un nouveau chef d’État pourrait rouvrir le débat plus sereinement. Plus généralement, les temps ont changé. Les gouvernements doivent s'habituer à co-construire les réformes sociales avec les syndicats. Sinon, ça bloque!

1. Mon voyage au cœur de la Ve République, par Roland Cayrol avec Arnaud Mercier, éditions Calmann-Lévy, 348 pages, 20,50 euros.

2. L’Union nationale des étudiants de France (Unef) est un syndicat qui était, à l’époque, proche du Parti socialiste.

3. Portrait d’un Président, diffusé en 1985.

4. Meurtre à l’Élysée (1987), Meurtre à TF1 (1988), Meurtre à l’Élysée 2 (1994), éditions Calmann-Lévy.