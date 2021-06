LE POINT DE 22H30. Mariani prend de l'avance, Muselier confiant, Félizia ne se retire pas

Ce dimanche 20 juin, c'était le premier tour des élections régionales françaises de 2021. Il s'agit de renouveler les 17 conseils régionaux. Alors que les premiers résultats, lors de la fermeture des bureaux de vote vers 20h, donnait les candidats Thierry Mariani (RN) et Renaud Muselier (LR) au coude à coude, le premier a finalement pris une légère avance sur le second. Il était crédité de 35,5% des votes comptés à 22h30. L'"outsider" Jean-Laurent Félizia a décidé de maintenir sa candidature au second tour, dimanche prochain.

Tendance générale

Selon les dernières estimations, Thierry Mariani est maintenant légèrement en tête du premier tour, avec 35,5% des voix, soit deux points de plus que Renaud Muselier (33%). Jean-Laurent Félizia a récolté 15% des voix, tandis que Jean-Marc Governatori arrive quatrième, avec 5,5%.

"Tout ça n'est pas une fatalité, c'est à vous de décider, si vous n'allez pas voter dimanche, tout continuera comme avant. Si vous allez voter, un vrai changement est possible", a déclaré Thierry Mariani lors de son allocution dimanche soir, depuis son QG du Vaucluse.

Un peu plus tôt, le président sortant de la Région, Renaud Muselier (crédité à 22h30 de 33% des voix), s'était exprimé depuis Marseille. "Je n’ai jamais cru qu’une région courageuse se laisse diviser par l’extrême droite, a-t-il avancé, confiant.

Arrivé troisième avec 15,2% des voix, Jean-Laurent Félizia, candidat issu de l'union de la gauche et des écologistes, a déclaré dimanche soir: "Nous avons eu un débat collectif et nous avons décidé de maintenir la voix de la gauche et de l'écologie au second tour de cette élection".

taux de participation dans la région et dans nos départements

Avec 33,7%, le taux de participation dans toute la région Paca est en baisse de plus de 19 points par rapport aux régionales de décembre 2015 (52%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Soit un taux d'abstention de 66,3% dans notre région.

En France, cette même abstention a atteint 68%, un niveau record. Ce niveau est de 61,4% dans les Alpes-Maritimes, et de 66,6% dans le Var, soit un peu en-deçà du niveau national. La classe politique a déploré dimanche l'abstention record enregistrée au premier tour, que l'opposition a imputée à l'exécutif et aux couacs qui ont émaillé la préparation et l'organisation du scrutin.