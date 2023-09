Le nouveau ministre de l'Economie et des Finances de Monaco, Marco Marco Piccinini, dévoile ses 3 priorités

Sur les exigences de Moneyval (lutte contre le blanchiment de capitaux, entre autres)

"On doit agir comme un commando pacifique. Il faut avoir cette mentalité et sortir de cette période de suivi renforcé. Les parties III et IV des textes législatifs seront votées ultérieurement. Nous serons jugés sur les normes adoptées et l’efficacité de leur application. De nouveaux fonctionnaires, en renfort, suivront de près cela. Au mois de mars, on rendra notre copie au Groupe d’action financière (GAFI). Ils feront des commentaires auxquels nous apporterons des réponses. Il y aura des entretiens. En attendant, on renforce nos efforts."

Sur les finances publiques

"On va poursuivre les efforts pour améliorer la lisibilité des comptes de l’État et, de fait, la compréhension pour les élus, Monégasques, résidents et investisseurs. Il faut passer un message clair sur les opportunités qu’offre la stabilité de la Principauté."





Sur les logements domaniaux

"Jusqu’au 6 octobre, les nationaux peuvent candidater pour l’attribution de 125 logements domaniaux [Ida, Carmelha, entre autres, ndlr]. Les commissions d’attribution se tiendront début 2024. Dans un dialogue permanent avec le Conseil national, le gouvernement ne manquera pas d’améliorer la fluidité, la mobilité du parc domanial dans l’intérêt des familles monégasques afin qu’elles aient toujours un logement adapté à leurs besoins. Ni trop grand, ni trop petit."