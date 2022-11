Le Niçois Philippe Vardon rejoint officiellement Reconquête!

"Compagnon de route" de Reconquête ! depuis les dernières législatives, Philippe Vardon officialise son ralliement au parti d’Éric Zemmour.

"C’est une décision guidée par la volonté de clarté, de cohérence, et – c’est central pour moi – d’efficacité", confie-t-il à nos confrères du "Figaro". "Dans mon engagement, j’ai toujours cherché à être là où j’avais le sentiment de pouvoir être le plus utile à ce que je pense juste. Ces quelques mois aux côtés des dirigeants et militants [...] et notamment l’Université d’été qui m’a beaucoup impressionné, m’ont convaincu que c’était là ma place."

Exclu du Rassemblement national en mai dernier, après avoir refusé de céder la place au candidat frontiste Benoît Kandel dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, il avait constitué un tandem avec Hermine Falicon, elle-même adoubée par le parti zemmourien.

Depuis, le rapprochement du conseiller municipal et métropolitain niçois avec Reconquête ! n’avait cessé de se cristalliser. Fin septembre, lors d’une visite à Nice, le numéro 2 du parti Guillaume Peltier avait quasiment vendu la mèche.

"Les Alpes-Maritimes, c’est important pour nous", avait plastronné le vice-président exécutif du mouvement d’extrême droite. "C’est 14 % des voix à la présidentielle. C’est aussi une équipe, rien qu’à Nice, de sept élus au conseil municipal, neuf dans la métropole. Tout ça, ça compte !"

Les édiles niçois auxquels il faisait allusion étaient ceux du groupe "Retrouver Nice - Union de la droite et des patriotes" mené par Vardon. Sauf que… parmi eux, seul Jean Moucheboeuf avait alors officiellement rejoint Zemmour – devenant même référent départemental après le départ de Benoît Kandel.

Philippe Vardon avait été aperçu à l’université d’été de Reconquête !, organisée dans le Var du 8 au 11 septembre. Il était également présent, le 27 septembre, au dîner réunissant les cadres du parti dans la capitale azuréenne.