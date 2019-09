Le ministre Gérald Darmanin assure qu'il n’y aura aucune fermeture de trésoreries dans le Var en 2020

La future implantation territoriale des services de l’État, fondée sur la logique de proximité du service public a fait descendre les drapeaux rouges dans la rue ces dernières semaines.

Une grogne des agents des trésoreries vent debout contre le spectre des fermetures qui résonne particulièrement dans le Var.

Nouveauté, des maires s’associent désormais au mouvement... Une contestation entendue par le ministre de l’Action et des Comptes publics qui apporte son éclairage. Mais gardera le silence sur l’affaire Richard Ferrand qui est "un très bon président de l’assemblée nationale"...

A Bercy, on parle de "profonde refonte nécessaire et réfléchie" concernant les trésoreries, or la colère gronde.Ces manifestations vous tracassent-elles?

"Je respecte le dialogue social et les manifestants. Mon ministère se modernise pour être au contact du public et simplifier la vie des Français avec tout un train de mesures (il énumère les modifications fiscales, prélèvement à la source, taxe d’habitation, etc.). Cette simplification fait naître évidemment des changements d’organisation pour les gens, mais j’ai entendu la volonté de mettre davantage de contacts humains, particulièrement dans le monde rural... Si je prends le Var, je propose 35 points de contacts au lieu de 23 actuellement. Alors évidemment pour les agents c’est un changement de travail, mais je pense qu’il faut que l’on soit tous au rendez-vous pour être plus proches de la population et renforcer le service public."

Pour être clair, que fait-on des 5.800 postes supprimés sur trois ans?

"Nous sommes dans la fonction publique. Personne n’est licencié. Il s’agit de non-remplacement des départs sur un ministère qui compte 110.000 agents."

Le mouvement ne prend-il pas une nouvelle tournure avec la présence d’élus aux côtés des manifestants?

"Non ce n’est pas le cas, beaucoup d’élus, y compris dans le Sud, montrent de la satisfaction au niveau de la concertation en cours. C’est tellement vrai que je peux vous annoncer qu’il n’y aura aucune fermeture de trésorerie au 1er janvier 2020 alors que c’est traditionnellement la date pour cela avec chaque année depuis dix ans, une centaine de fermetures. Je peux même vous confirmer qu’il n’y en aura aucune du tout en 2020 dans le Var. C’est la première fois que cela arrive depuis plus de vingt ans!"

A chaque fois qu’un bureau fermera et qu’on s’appuiera sur les communes pour "garder le contact", y aura-t-il un dédommagement de l’Etat?

"Ce serait étonnant puisque l’État fait tout gratuitement depuis toujours pour les collectivités locales en ce qui concerne les finances publiques. Et si le maire ne souhaite pas accueillir d’agent au sein d’un point de contact distanciel, nous irons ailleurs."

Quand donc sera finalisée la carte du nouveau réseau?

"Nous avons le temps et s’il faut donner dans vos départements deux-trois mois de plus à la concertation qui doit s’achever fin septembre, nous le ferons! Une fois fixées ces transformations, l’État s’engage à ne rien changer jusqu’en 2026. Mais là encore, la mise en œuvre est soumise à la concertation, même si elle restera à l’échelle du quinquennat."

Quelles sont vos ambitions pour la mairie de Tourcoing en 2020?

"On ne peut pas faire de la politique légitimement sans repasser devant les électeurs. Je serai sur la liste de la commune où j’habite mais je ne dirai pas avant février prochain ma position sur celle-ci."

Traumatisé par la lettre reçue avec trois balles?

"J’ai déposé une plainte. Ce n’est pas la première lettre de menace...C’est un grand honneur de servir la République et je n’ai pas le droit de me plaindre car je sais que des gens vivent des choses bien plus difficiles."