Le ministre d'Etat de Monaco testé (une seconde fois) positif à la Covid-19

Le chef de l'exécutif monégasque présente des symptômes légers et son état n'inspire aucune inquiétude. "Pierre Dartout travaille à distance, en liaison permanente avec les conseillers de gouvernement - ministre et ses plus proches collaborateurs", fait savoir le gouvernement princier.

Le ministre d'Etat respectera la durée d'isolement, conformément aux règles sanitaires en vigueur.

C'est la seconde fois que Pierre Dartout contracte le coronavirus. Fin décembre 2021, durant les fêtes de fin d'année, lui et plusieurs membres de sa famille avaient été testés positifs à la Covid-19, à leur retour de vacances dans les Alpes.

Il y a une semaine tout pile, le Palais princier avait envoyé un communiqué similaire pour annoncer la positivité du prince Albert II à la Covid-19, pour la troisième fois en presque trois ans de crise sanitaire. Le souverain monégasque avait été contraint d'annuler sa présence au gala du 45e Festival international du cirque de Monte-Carlo et aux cérémonies de la Sainte Dévote.