Le ministre d’État de Monaco dévoile deux projets immobiliers d'ampleur : le Grand Ida et Honoria

Créer 712 appartements pour les Monégasques avec un solde net de 639 d’ici à 2023, c’était l’engagement du prince Albert II en mars dernier avec le Plan national pour le logement. Un plan qui prévoit au total, rappelons-le, 1 831 appartements domaniaux en 15 ans - dont un solde net de 1 363 appartements.

Alors, après les séances budgétaires de décembre dernier qui ont fait état d’une enveloppe de 174 millions d’euros dédiés à la construction domaniale, le ministre d’État Serge Telle a annoncé la construction de deux vastes projets qui, à eux seuls, doivent permettre de loger 205 foyers monégasques début 2023 : le Grand Ida et le Palais Honoria.

Les deux chantiers ont démarré, l’un en bas du quartier Plati (au-dessus des Jardins d’Apolline), l’autre à l’angle du boulevard de Belgique et du boulevard du Jardin exotique.

70 nouvelles places en crèche

À lui seul, le Grand Ida créera 140 logements, auxquels s’ajoutent 20 logements privés, 10 logements pour neuf résidents et trois accompagnants du foyer de vie et unités de vie collectives, 160 caves et 288 places de stationnement. Seront également construits une crèche de 35 berceaux et 603 m2 de bureaux et commerces.

À quelques pas de la gare de Monaco, l’opération Palais Honoria (qui porte le nom de l’immeuble ancien tout juste détruit) proposera 65 appartements, une crèche de 35 berceaux également, trois locaux commerciaux de 370 m2, 173 places de parkings et 65 caves. Le square des Belges a été déplacé en face.

Difficile de conjuguer mètres carrés et environnement. Alors toutes les solutions sont envisagées. Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de Gouvernement - ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, souligne l’architecture "en partie sur pilotis pour restituer une surface au sol réservée aux piétons et aux espaces verts."

Idée qui est loin d’être nouvelle mais qui séduit encore : les jardins suspendus… Il y en aura sur le toit du palais Honoria. Mais considérant la hauteur de la bâtisse, pas sûr que les piétons profitent de l’environnement verdoyant.

Les mots du ministre d'Etat

La prospérité

"Il est essentiel que nous puissions vous redonner les quelques bons chiffres de l’économie et de la situation de l’emploi. Pour mémoire, l’action du gouvernement donne des résultats de 1,5 milliard d’euros pour les recettes et les dépenses budgétaires. Concernant l’emploi, la croissance reste soutenue avec 59 740 emplois dans le privé en décembre 2019. Monaco crée entre 1 200 et 1 550 emplois par an."

Politiques de proximité

L’objectif est d’améliorer la fluidité du trafic. La gratuité du bus va être testée. Dans les prochaines semaines seront mises en place des mesures en lien avec tous les acteurs de la mobilité douce : Monabike, trottinettes électriques. Puis sera installée la nouvelle unité de préservation du cadre de vie en mars. À noter également la volonté de renforcer le télétravail.

Le numérique

"Le numérique est un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis deux/trois ans. Un effort budgétaire de près de 45 millions d’euros a été fait pour faciliter le quotidien des gens et préparer les emplois de demain. Aujourd’hui, 100 % des élèves ont une formation au coding. Plus de 33 % des procédures administratives sont dématérialisées dès 2020, ce qui correspond à plus d’une tonne de papier économisée."