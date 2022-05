"Le mélenchonisme met la France en danger" : Manuel Valls rue dans les brancards avant sa visite à Monaco

Avec Manuel Valls, le verbe est toujours droit, même lorsque le parcours semble sinueux. Après sa parenthèse espagnole, l’ancien Premier ministre de François Hollande porte les couleurs de la majorité présidentielle dans la 5e circonscription des Français de l’étranger (1). Il sera lundi en Principauté, aux côtés de Christian Estrosi, pour une réunion publique à 19 heures au Novotel. Motivation intacte.

Vous avez laissé entendre que c'est Emmanuel Macron lui-même qui vous a sollicité. Est-ce exact ?

Absolument. Nous avons jugé, ensemble, qu’il était temps pour moi de revenir en première ligne. Mon rôle n’est pas d’être un commentateur ou un spectateur de la vie politique ! Nous avons choisi cette circonscription qui correspond à ma double culture.

Vous êtes confronté à la candidature dissidente de Stéphane Vojetta, député marcheur sortant. Pourquoi n’a-t-il pas été réinvesti ?

Je ne rentre pas dans cette polémique. J’ai été désigné par la majorité présidentielle ; le reste n’est pas mon affaire.

Considérez-vous Vojetta comme un adversaire ?

Mon seul adversaire, c’est le mélenchonisme !

Sous la bannière de la Nupes, figurent d'anciens alliés socialistes et écologistes. Vous n'avez plus aucune affinité avec eux ?

Non. Le mélenchonisme met la France en danger. Il incarne une triple rupture : avec notre stratégie diplomatique et militaire, avec les valeurs de la République et avec le réalisme économique. Son projet ruinerait le pays ! J’ai quitté le PS en 2017, après une première victoire des frondeurs. Cinq ans après, ce que j’avais prévu est advenu : le parti s’est soumis au leadership de Mélenchon qui puise sa rhétorique dans le populisme latino-américain. C’est la première fois depuis la fin du XIXe siècle !

Bruno Le Maire vient de vous apporter son soutien, en rappelant votre attachement "aux valeurs de la République". En 2014, le même Bruno Le Maire affirmait que vous aviez "fumé la moquette" (2). La réconciliation a été difficile ?

[Il rit] Mettons de côté ce qui relève de la rhétorique parlementaire. J’ai dû en dire autant à son propos. Je suis heureux qu’Emmanuel Macron nous ait permis de sortir de ce genre de rapports. Me retrouver aujourd’hui avec Christian Estrosi, le maire de Nice, avec lequel j’ai eu de sérieux différends, est quelque chose qui me rend très heureux.

Vous avez été taclé par l’émission Quotidien pour une réunion à Alicante qui n'a attiré que six personnes. Cette campagne est difficile ?

Je suis celui qui déplace le plus de monde. Mais il y a un trou noir lié à l’abstention... On fait des réunions d’appartement. A Alicante, j’ai rencontré des Français qui n’avaient pas vu un élu depuis longtemps. Le pays ne s’occupe pas assez des 2 ou 3 millions de Français qui vivent à l’étranger.

Si vous n’êtes pas élu, que ferez-vous ensuite ?

Je ne réponds plus à cette question : je suis concentré sur l’élection pour la gagner.



1. Elle regroupe Monaco, Andorre, le Portugal et l'Espagne.

2. Les deux hommes se sont opposés au moment des manifs contre le mariage pour tous.