Le maire de Cannes David Lisnard testé dans un sondage sur la présidentielle

A deux jours du début du début du Festival de Cannes, le maire David Lisnard est déjà à l'affiche.

Rien à voir avec la bâche géante déployée ce dimanche sur la façade du palais des festivals avec le visage du président du jury Spike Lee.

Le JDD, dans son édition de ce dimanche, l'a testé dans un sondage sur la présidentielle avec sept autres candidats.

La question: "Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous qu'elle ferait un bon ou un mauvais candidat de la droite pour l'élection présidentielle de 2022?"

Il est certes très loin de Xavier Bertrand qui recueille dans ce sondage l'avis favorable de 84% des sympathisants LR et 46% de l'ensemble des Français.

David Lisnard est bon dernier avec respectivement 14% et 15%, devancé par Bertrand, Pécresse, Baroin, Wauquiez, Barnier, Zemmour et Retailleau.

Soit dit en passant, respectivement 37% des sympathisants Les Républicains et 22% des Français voient en Eric Zemmour un bon candidat de la droite à la présidentielle.

Mais revenons à David Lisnard. Plus que le score - qui n'est pas ridicule - c'est surtout le fait que le JDD l'ait inclus dans son sondage qui valide son offensive nationale entamée il y a plusieurs mois déjà.

Maître dans sa ville

A l'étroit dans le costume de maire de Cannes, le jeune quinqua s'est senti pousser les ailes du désir d'un destin national.

Un changement de braquet qui s'est traduit d'abord par une présence médiatique nationale renforcée depuis un an, puis par la création de plateformes de soutien sur les réseaux sociaux et par le lancement, début juin, de son mouvement "Nouvelle Energie" tout en restant membre des Républicains.

Localement, il s'est vivement opposé à la présence de candidats LREM sur la liste conduite par Renaud Muselier aux régionales.

Il s'était mis "en retrait de la campagne" au premier tour. Sans pour autant aller au bout de ses actes.

Sa deuxième adjointe Françoise Bruneteaux, conseillère régionale sortante, en deuxième position sur la liste dans les Alpes-Maritimes, n'avait pas démissionné pour autant.

Elu pour la première fois maire de Cannes en 2014, au terme d'une âpre lutte avec Philippe Tabarot, il avait remporté dès le premier tour les municipales 2020 avec plus de 88% des voix.

Il a confirmé, il y a quinze jours, qu'il était bien maître dans sa ville. Avec une victoire écrasante - plus de 77% des voix - dans son canton au premier tour, aux départementales. Ses candidats réalisant aussi plus de 50% des voix, au premier tour, dans l'autre canton cannois (mais contraints à un second tour en raison du trop faible nombre de votants).

Il lui reste maintenant à conquérir Paris. Son activisme pourrait être en train de payer: il est désormais cité dans les personnalités de droite qui comptent. Même s'il faut se méfier de l'écume des jours médiatique et sondagière.

La victoire d'un candidat LR ou apparenté à la prochaine présidentielle - une hypothèse qui a repris du sens depuis les régionales - pourrait alors lui ouvrir les portes, à défaut de l'Elysée, d'un ministère.

Même si la route est encore très longue.