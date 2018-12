Le gouvernement tente de concilier essor économique et tranquillité des habitants de Monaco

La qualité de vie se dégrade, le gouvernement et les élus du Conseil national en sont tous conscients. Mais concilier tranquillité d’une part, quarante-huit chantiers et dynamisme économique d’autre part relève bel et bien du casse-tête.

Alors, la position de chacun des élus du Conseil national réunis lundi soir pour une dernière séance avant le vote du budget primitif 2019 relève certainement autant de la sensibilité individuelle que de la couleur politique. Tout est une question de seuil de tolérance.

Chose indiscutable: le gouvernement fait des efforts pour limiter les bruits, poussières et autres nuisances. Deux arrêtés ministériels viennent ainsi d’encadrer l’activité des chantiers.

Stéphane Valeri se fait le porte-parole des résidents. "L’amélioration de la qualité de vie est une attente majeure de tous. Le verre est largement...