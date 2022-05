Le gouvernement sur le départ, cap sur le nouveau Premier ministre

Sur le perron ensoleillé de l'Elysée, les ministres étaient tout sourire en quittant le Conseil des ministres, probablement le dernier pour un certain nombre d'entre eux, avant de se retrouver jeudi soir pour un dernier dîner en commun à Matignon.

Qui reste dans le gouvernement? Qui en sort? A l'exception de ceux ayant annoncé leur départ, les ministres interrogés n'ont rien dit publiquement. "On ne sait pas", a reconnu l'un d'eux.

Au cours d'un Conseil des ministres relativement court -moins d'une heure et demi-, Emmanuel Macron "a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait (...) Il a dit avec solennité et affection qu'il avait été très fier d'être autour de cette table avec Jean Castex et son gouvernement ces deux dernières années", a rapporté le porte-parole Gabriel Attal.

"Le président n'a pas fait de compliments personnels, sinon chacun aurait dit: t'as vu, lui il reste" dans la prochaine équipe, a fait remarquer, amusé, un ministre.

Avant d'annoncer ses choix, Emmanuel Macron devrait continuer à réfléchir et consulter, au moins jusqu'à vendredi, dernier jour officiel du premier quinquennat.

Selon un conseiller de l'exécutif, une dizaine de dossiers sont déjà partis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour vérification. "Ils ratissent large", souligne un autre conseiller qui prévoit "beaucoup de renouvellement" et un "gouvernement resserré jusqu'aux législatives" dans lequel des ministres comme Florence Parly (Défense) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) "pourraient rester un peu" sur fond de guerre en Ukraine.

Emmanuel Macron a lâché lundi savoir qui serait son prochain Premier ministre, tout en refusant de dévoiler son nom.

Les supputations n'ont cessé de grossir depuis qu'il en a dressé le portrait robot en indiquant que l'hôte de Matignon devait avoir une fibre à la fois "sociale, environnementale et productive".

De plus, nombreux parient sur la nomination d'une femme, qui serait la première à diriger un gouvernement depuis Edith Cresson, choisie par François Mitterrand en mai 1991.