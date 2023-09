Le Gouvernement princier fait le point sur les 5 chantiers phares de Monaco

La Sûreté publique

À commencer par le bâtiment de la Sûreté publique de la rue Suffren-Reymond, surélevé et entièrement réhabilité, qui sera livré d’ici la fin de l’année avec la réintégration des effectifs.

Parking des Salines

Courant 2024, côté Jardin Exotique, le parking des Salines de 1820 places sera livré et mis en service. Pensé comme la clef de la mobilité interne en Principauté, cet ouvrage très attendu permettra, entre autres, de désengorger les parkings du centre-ville.

Îlot Pasteur

Toujours en 2024, l’îlot Pasteur sera partiellement livré avec le collège Charles-III, des bureaux administratifs et un parking mis en service en deux phases: 550 places de stationnement en mai et 300 autres d’ici la fin de cette année-là. Intimement lié à la livraison de l’îlot Pasteur - puisque des opérations tiroirs doivent avoir lieu - le chantier de restructuration du centre commercial Carrefour Fontvieille sera-t-il lancé dans la foulée? "La date de démarrage des travaux n’est pas arrêtée. Il faut être en mesure de vider le centre commercial pour organiser précisément ce chantier, et regarder l’ensemble des travaux avoisinants pour ne pas se retrouver dans une situation d’enclave de Fontvieille."

CHPG

Quant au chantier pharaonique du nouveau CHPG, celui-ci va rentrer dans une phase davantage visuelle avec la construction de la superstructure. "Elle va être montée très rapidement pour une livraison de la phase 1 de l’hôpital d’ici fin 2025", explique-t-elle.

Îlot Charles-III

Enfin, il a été précisé que l’îlot Charles-III à l’entrée ouest, côté Cap-d’Ail, rentrait dans une phase préparatoire avec le dévoiement des réseaux. Et ce, afin de libérer le foncier. À terme, notamment, on y retrouvera le futur centre de tri et de valorisation des déchets, baptisé "Symbiose". "C’est un projet ambitieux et emblématique de la restructuration et du dessein de l’entrée de la Principauté."