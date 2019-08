Le gouvernement italien vers un accord de coalition entre le centre gauche et le Mouvement 5 étoiles

D'autres sources au sein du M5S ont assuré que le PD n'avait pas encore clarifié sa position sur M. Conte au cours de cette rencontre.

Plus tôt dans la soirée, le chef du groupe PD au Sénat, Andrea Marcucci, avait toutefois affirmé que M. Zingaretti ne posait "pas de veto" au maintien de Giuseppe Conte, auquel il reprochait jusqu'à présent d'avoir accepté les diktats anti-migrants de Matteo Salvini, son ministre de l'Intérieur pendant un peu plus d'un an.

Une nouvelle réunion entre les deux formations devait se tenir dans la journée de mardi.

Peu d'alternatives

Les positions du M5S et du PD convergent sur une réduction du nombre de parlementaires (ramenés à 600 contre près de 950), et un programme économique attentif aux plus faibles et respectueux de l'environnement.