Quatre niveaux d'alerte et des restrictions: ce que contient le plan sécheresse à Monaco

Une ordonnance souveraine, 4 niveaux d’alerte

1. Niveau vigilance

"Le niveau de vigilance est ce que nous faisons de manière assez habituelle en Principauté, rappelle Céline Caron-Dagioni. C’est-à-dire des messages aux gros consommateurs d’eau à l’approche de l’été pour leur rappeler les bons usages pour qu’il y ait une prise de conscience."

2. Niveau "alerte"

Les règles se durcissent pour ce deuxième niveau, entré en vigueur ce samedi par arrêté ministériel. Il dispose que:

- L’arrosage des jardins potagers est autorisé uniquement entre 20h et 8h. Il en va de même pour les pelouses, massifs fleuris, jardinières, espaces verts et terrains de sport, sous réserve que la consommation d’eau soit réduite de 20%;

- Le remplissage des bains ou bassins à remous, pataugeoires et piscines publiques ou privées à usage collectif (sauf en cas de remise à niveau) est interdit;

- Le lavage des véhicules et matériels chez les particuliers est interdit. Il est autorisé lorsqu’il est effectué sur un site utilisant du matériel haute pression et un système équipé d’un dispositif de recyclage de l’eau;

- Le lavage des bateaux et/ou engins nautiques de plaisance ou de professionnels est autorisé uniquement lorsqu’il est réalisé entre 7h30 et 9h ou entre 20h et 21h30 ou par un professionnel utilisant du matériel haute pression et un système de recyclage de l’eau;

- Le nettoyage des façades et toitures est interdit (sauf intérêt général)

- Le nettoyage des trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est autorisé sous réserve que la fréquence soit modulée pour prendre en compte la situation hydrique.

- Les fontaines publiques et privées sont fermées, sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou avec un système de bouton-poussoir.

- L’usage de l’eau à des fins industrielles, artisanales et commerciales ainsi que lors de l’organisation d’évènements doit être réduit de 20%.

- Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau, telles que notamment les exercices incendies, sont reportées, sauf impératif lié à la sécurité publique.

3. Niveau "alerte renforcée"

Ce troisième niveau reprend en substance la réglementation du niveau précédent mais va plus loin sur certaines mesures. Ainsi, l’arrosage de tout espace vert est interdit entre 8h et 20h hormis pour les terrains d’entraînement ou de compétition à enjeu national ou international à la double condition que cet arrosage soit réduit d’au moins 50% et qu’il soit effectué entre 20h et 8h.

Concernant la voirie, le nettoyage des trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est autorisé s’il est réalisé au moyen de laveuses qui devront obligatoirement être alimentées par les eaux superficielles de la Principauté.

Le remplissage, la mise à niveau et la vidange des bassins de jardin sont interdits, sauf impératifs liés à la présence d’espèces de faune.

L’usage de l’eau à des fins industrielles, artisanales et commerciales ainsi que lors de l’organisation d’événements doit être réduit de 40%.

Les douches de plage sont fermées sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou avec un bouton-poussoir. Même chose pour les jeux d’eau.

4. Niveau "crise"

Dernier niveau, le plus restrictif. En plus des mesures précédentes, il prévoit aussi que:

- L’arrosage des jardins potagers est autorisé entre 20h et 8h uniquement par goutte à goutte ou par aspersion. L’arrosage des terrains de sport est interdit, sauf terrains d’entraînement ou de compétition à enjeu national ou international à condition que cet arrosage soit réduit d’au moins 70% et qu’il soit effectué entre 20h et 8h.

- Pour des raisons sanitaires, une dérogation pourra être sollicitée afin d’effectuer le remplissage, le renouvellement et la vidange des piscines à usage collectif.

- Le lavage des véhicules chez les particuliers est interdit sur la voie publique sauf en cas d’impératif sanitaire ou sécuritaire.

- Le lavage des bateaux et/ou engins nautiques de plaisance et professionnels est interdit.

- Le nettoyage des trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit, sauf impératif sanitaire ou sur demande de l’État.

- L’usage de l’eau à des fins industrielles, artisanales et commerciales ainsi que lors de l’organisation d’événements doit être réduit de 60%.

- Les douches de plage et les jeux d’eau sont fermés.