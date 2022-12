Le Conseil national pointe du doigt les délais et surcoûts des chantiers à Monaco, le gouvernement princier promet d'agir en 2023

Régulièrement pointés du doigt par les élus du Conseil national pour leurs nombres et leurs nuisances sonores, les chantiers de la Principauté ont, à nouveau, été au cœur des discussions ce lundi soir, à l’occasion de la troisième séance publique de l’examen du budget primitif 2023.

Ce sont, cette fois, les délais rallongés et les surcoûts pour l’État monégasque qui ont été abordés par Balthazar Seydoux. Dans son rapport de la Commission des Finances et de l’Économie nationale, le vice-président du Conseil national a cité plusieurs cas concrets: +39M€ en deux ans pour le chantier du Larvotto ou encore la surélévation de la Sûreté publique dont l’enveloppe globale est passée de 27M€ en 2017 à 83M€ à cause, notamment, du bâtiment provisoire érigé en face du stade Louis-II.