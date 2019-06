Le Conseil national de Monaco propose une dépénalisation partielle de l'avortement

Il y a eu de grandes prises de parole durant la dernière campagne politique. Il y a eu beaucoup de réunions de travail depuis l’élection de Stéphane Valeri à la tête du Conseil national. Il y a eu de nombreuses consultations menées par Nathalie Amoratti-Blanc, présidente de la commission des Droits de la femme et de la famille.

Pour finalement, ce mercredi soir, convenir à l’unanimité des conseillers nationaux que la proposition de loi relative à la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse doit se réduire à une idée nouvelle, énoncée en une phrase qui se rajoutera à l’article 248 du Code pénal définissant et réprimant l’avortement.

Ainsi, le délit n’est plus caractérisé lorsque, "à la demande de la femme enceinte, la grossesse est interrompue avant la fin de la douzième semaine de grossesse".

"Déclaration solennelle"

Bien peu d’avancée au bout du compte. Mais ce long cheminement qui conduit de la proposition de loi déposée par Eric Elena en 2017 au vote des vingt-quatre conseillers nationaux a permis de faire le constat des limites qu’impose l’Église, et de l’attachement indéfectible des élus des Monégasques aux institutions du pays. C’est donc, comme un seul homme, qu’une "déclaration solennelle" a été lue par Brigitte Boccone-Pagès, rompant avec les habituelles discussions et interventions.

"Nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres et souhaitons réaffirmer, ensemble, ce soir, au moment du vote de ce texte, notre profond attachement à la personne du Prince souverain, à la Constitution et aux institutions de notre Principauté. (...) Les échanges se sont déroulés en commission de façon sereine et dépassionnée, loin de toute échéance électorale, comme l’avait annoncé le président Stéphane Valeri.

Un tel sujet devait être abordé dans un esprit permanent d’unité nationale, que ce débat aura préservé sans jamais tomber dans l’écueil d’une division. Tel est, en effet, l’intérêt de notre pays. Nous avons su trouver une position qui, respectant le choix de la femme, ne lui porte plus préjudice. (...) La religion catholique, apostolique et romaine fait en effet partie des dispositions constitutionnelles et nous entendons défendre notre Constitution dans son ensemble."

Évidemment, quarante-quatre ans après la loi Veil en France, il peut sembler difficile de voir la proposition de loi comme "une évolution législative de plus en plus moderne", pour reprendre les termes de Nathalie Amoratti-Blanc. Mais le Ministre d’État a, lui aussi, insisté sur les fondements de la Principauté.

"Nous sommes ensemble les membres d’une même société, dans le pays qui reconnaît un certain nombre de principes. » Et Serge Telle d’encourager à « continuer à réfléchir ensemble sur le respect de la vie, de la détresse et, en même temps, de la Constitution".