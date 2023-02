Le Conseil national a élu ses douze présidents de commission et fait une une large place aux femmes

Au lendemain de l’installation du nouveau Conseil national, les vingt-quatre élus de l’Union ont posé les fondations de leur organisation. Avec l’étape importante de l’élection des présidentes et présidents des commissions permanentes et spéciales. Ainsi que la désignation des représentants de l’Assemblée dans les divers groupes de travail mixtes avec le gouvernement princier.

Quatre présidentes de commissions

Des postes "tous votés à l’unanimité des vingt-quatre conseillers nationaux", a fait savoir la Haute assemblée dans un communiqué. Fidèle à sa volonté de rassemblement. "Je souhaite à cette mandature de s’accomplir avec votre concours et votre implication mes chers collègues, dans l’amplitude la plus absolue du rôle qui doit être le nôtre. Celui de représenter, avec les sensibilités et les opinions de chacune et de chacun, les attentes et les besoins légitimes de nos compatriotes, dans la recherche constante de l’intérêt général ", avait, en ce sens, déclaré Brigitte Boccone-Pagès au moment de son élection officielle.

Le vote des présidences de commission est toujours un enjeu de taille pour le Conseil national puisqu’il désigne ainsi les personnalités fortes de sa nouvelle mandature. Lors du mandat précédent, seule une femme avait pris la tête d’une commission (Nathalie Amorati-Blanc pour le Droit de la Femme et de la Famille). Cette fois, elles sont quatre, ainsi que trois vice-présidentes. Confirmant l’évolution évidente de l’hémicycle en matière de droit des femmes et d’égalité.

Une commission de l’Egalité

Pour preuve, la commission des droits de la Femme et de la Famille change de dénomination. Comme souhaité par Brigitte Boccone-Pagès lors de son intronisation. Elle devient la commission des Droits de la Famille et de l’Égalité. "Pour donner une symbolique nouvelle à la façon d’appréhender la question de l’égalité entre les femmes et les hommes."

Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, prend la présidence de cette commission fraîchement renommée, dont l’une des principales missions sera de mener à bien le grand chantier de fond qu’est l’égalité salariale.

Franck Julien aux Finances

Pour les Finances et l’Economie nationale, considérée comme majeure, c’est Franck Julien qui a été élu à la présidence. Au sein de cette commission, Corinne Bertani et Roland Mouflard sont respectivement élus vice-présidents pour le commerce et l’attractivité pour l’une et pour les entreprises et l’innovation pour l’autre.

Franck Lobono devient, lui, président de la seconde commission de taille. Celle des Intérêts sociaux et des Affaires diverses.

L’avocat Thomas Brezzo conserve sa commission de Législation. Et les Relations extérieures sont placées sous la présidence de Fabrice Notari.

L’Éducation, la Jeunesse et les Sports reviennent à l’une des deux benjamines de l’hémicycle, Mathilde Le Clerc. Et le Logement à la doyenne, Maryse Battaglia.

Guillaume Rose a été choisi pour la Culture et le Patrimoine. Nicolas Croesi pour le Développement du numérique. Nathalie Amoratti-Blanc pour l’Environnement et la Qualité de vie (Karen Aliprendi devenant vice-présidente pour les mobilités et Jade Aureglia vice-présidente pour l’urbanisme durable et les grands travaux).

Enfin, Christophe Brico prend la tête de la commission pour le suivi du Fonds de réserve constitutionnel et la Modernisation. Et l’avocat défenseur, Régis Bergonzi, la stratégique commission pour le suivi de la négociation avec l’Union européenne.