Le conseil départemental des Alpes-Maritimes augmente le financement des Ehpad

Une longue journée de séance plénière, ce vendredi au Conseil départemental des Alpes-Maritimes... Les conseillers départementaux étaient appelés hier à voter le budget primitif. Un budget 2023 équilibré à 1.7 milliard dont 602 millions orientés vers l’action sociale, "le cœur de notre champ d’intervention", a fait valoir le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy.

Qui a mis l’accent sur les mesures en faveur du pouvoir d’achat, comme le gel des tarifs des cantines pour les collèges à 3.40 euros ou encore "la prise en charge de la facture de l’inflation pour les collèges, les Ehpad et les associations sportive et culturelle".

Le carré magique de Ciotti

Ce budget départemental répond à un "carré magique", renchérit Éric Ciotti, président de la commission des Finances. "Ici", et le patron des Républicains appuie sur le "ici", "nous gérons bien l’argent public, avec prudence, rigueur, efficacité". Dans sa bouche, "ici" veut dire a contrario de la Métropole Nice Côte d’Azur. "Le carré magique c’est la stabilisation des dépenses de fonctionnement, la dynamisation des investissements, la baisse de la dette et la baisse des impôts", vante Éric Ciotti.

Et d’ironiser: " Il y en a qui ont été cigale, nous avons été fourmi." Là encore, tout le monde a compris l’allusion. D’autant que le patron des finances force sur le sujet de la dette. "La dette, c’est une lâcheté vis-à-vis des générations futures. La dette d’aujourd’hui, ce sont les impôts, les charges, les taxes de demain. Et nous, la baisse de la dette, nous l’avons engagée dès 2009". 2009, l’ère départementale post... Christian Estrosi.

Dont le groupe d’ "opposition" a réagi en séance - et ce sera la seule fois à l’exception d’un coup de chaud au sujet de la démolition d’Acropolis, lire par ailleurs - sur la revalorisation du point GIR de 6.20 à 6.90 euros. Cet indice permet de définir le degré de perte d’autonomie d’une personne âgée et il est pris en compte dans le calcul de la tarification des Ehpad.

Mais l’augmentation annoncée par le président Ginésy n’est pas suffisante dénonce le groupe des Estrosistes, emmené par le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura. Trop peu parce que, lance-t-il, "la valeur du point GIR dans les Alpes-Maritimes est la plus faible des départements de France". Il argumente: "Il est 7.39 euros en moyenne. Comment expliquer aux familles qui payent des sommes élevées que vous refusez de leur venir en aide". Joseph Segura prévient: "Nous demandons une revalorisation à hauteur de la moyenne nationale. Si vous ne votez pas cette hausse nous serons contraints de nous abstenir sur le vote du budget".

L’équivalent de 155 emplois à temps plein

Charles-Ange Ginésy souffle. "Le budget des Ehpad a augmenté de 27%... C’est vrai on peut toujours faire plus." Il précise: "Nous avons fait le choix d’aider les Ehpad d’une autre manière, nous investissons 55 millions pour les moderniser pour le mandat en cours. Je regrette que votre proposition arrive maintenant lors des débats et pas en commission."

Selon le conseil départemental, cet effort sur le point Gir est un engagement supplémentaire de 4 millions d’euros, "qui correspond au salaire de 155 postes d’aide-soignant, soit un poste à plein-temps de plus pour 73 lits en Ehpad", décrypte le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

L’opposition écolo a, de son côté, constaté "que les crédits de l’aide aux personnes âgées malgré une augmentation 2023 peinent à retrouver le niveau qu’ils affichent en 2009. Ils représentaient alors 36% du budget de l’action sociale, aujourd’hui ils ne pèsent plus que 28%." Mathieu Panciatici, élu de Grasse s’interroge: "Nous nous étonnons de ces chiffres alors que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses dans notre département".

Par ailleurs, pour permettre de supporter les effets de l’inflation, le Département des Alpes-Maritimes octroie une aide d’1,75 millions d’euros aux Ehpad publics et associatifs en contrepartie du gel du prix de journée des résidents.