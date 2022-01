Le collectif citoyen "Menton Autrement" se présente au Pian

À défaut d’un local de permanence, c’est au parc du Pian que les membres du collectif citoyen "Menton Autrement" se sont réunis, samedi 22 janvier pour se présenter à la population. Eux qui candidatent à l’élection municipale partielle intégrale prévue les 30 janvier et 6 février prochains.

"Le collectif s’est transformé en liste, introduit Marjorie Jouen, qui conduit cette dernière. Elle est constituée de personnes qui se sont engagées autour d’une charte, autour de valeurs sur lesquelles on s’était reconnus il y a quelques années déjà, et qu’on a approfondies: probité, démocratie, solidarité, écologie."

La Mentonnaise – connue, comme beaucoup de colistiers, pour ses engagements associatifs – indique que le collectif a saisi l’opportunité d’une "guerre de succession inattendue" pour en "faire un moment de démocratie". Avec un slogan à l’attention des électeurs désireux de changement: "redonnez du pouvoir à votre bulletin de vote".

Gouverner avec sincérité et clarté"

En revendiquant sa part d’"autrement", le collectif entend notamment proposer une façon de gouverner "avec sincérité et clarté".

"On connaît les problèmes, les envies des gens. De notre point de vue, les bonnes décisions sont inspirées aussi par les usagers", poursuit Marjorie Jouen. Précisant que le programme du collectif a ainsi été conçu à partir de ce que ses membres ont identifié en termes de besoins. Tour à tour, les colistiers déclinent les propositions liées à chacun des dix points retenus (1).

Se loger, se nourrir, travailler, prendre soin, préserver les ressources naturelles, construire un urbanisme bioclimatique, se déplacer, coopérer, s’instruire et se distraire, agir ensemble. "On est déterminés, on y croit. Nous souhaitons attirer ceux qui veulent regarder devant, pour la qualité de vie de tous les quartiers."

(1) La présentation complète du programme est à retrouver sur la page Instagram du collectif: ccma2022