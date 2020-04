Le chef du gouvernement de Monaco est guéri du Covid-19

"C'est un sentiment de grande satisfaction." Ce sont les premiers mots de Serge Telle, ce samedi après-midi, vingt-quatre après avoir appris qu'il était enfin guéri du Covid-19. Lors d'un entretien qu'il a accordé à Monaco-Matin, le chef du gouvernement princier a accepté de raconter comment il avait traversé cette épreuve et les enseignements qu'il en tirait.

"Je me sens beaucoup mieux, assure-t-il. Je n'ai plus de symptômes depuis plusieurs jours et je retrouve enfin de l'énergie. C'était très long. Je suis encore surpris de voir à quel point ce virus peut vous fatiguer. C'est vraiment un sale virus."

Pour être déclaré guéri, le Ministre d'Etat a dû subir deux tests consécutifs. Le premier, un prélèvement nasal, est revenu négatif des analyses. Le second, sérologique, consistant en une prise de sang sur le bout du doigt, a confirmé la guérison.

Aussitôt guéri, Serge Telle s'est empressé d'enfiler un costume pour participer physiquement à la deuxième réunion du Comité mixte de suivi Covid-19, avant de s'autoriser, pour la première fois depuis trois semaines, une promenade à pied du Rocher jusqu'au port Hercule.