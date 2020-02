Le certificat Voltaire pour favoriser le retour à l’emploi ouvert aux non-bénéficiaires du RSA

Le 24 janvier dernier, au Centre, le maire de Beausoleil, Gérard Spinelli, a remis les certificats Voltaire aux huit premiers lauréats, en présence de Sabrina Ferrand, conseiller départemental.

En partenariat avec le département des Alpes-Maritimes, la Ville de Beausoleil, a mis en place le projet Voltaire en signant une convention de partenariat entre le Centre Communal Action Sociale (CCAS) et le Centre de formation AG2V Management en mars 2019.

Ce programme social d’accompagnement, intitulé « Accompagnement à l’autonomie et à l’insertion par une certification Voltaire pour les primo-arrivants et bénéficiaires du RSA », est destiné aux personnes qui ne maîtrisent pas le français, en valorisant leurs compétences par un certificat reconnu par les employeurs.

« Écrire correctement est essentiel à l’intégration »

Elle permet de favoriser le retour à l’emploi de personnes en situation d’exclusion ou de décrochage. « Le langage, la facilité et la capacité à s’exprimer, celle d’écrire correctement dans la langue de Voltaire, reste un vecteur essentiel à l’intégration professionnelle et personnelle. 82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe et l’expression écrite des candidats », a souligné le maire. « La prochaine formation sera cette fois-ci ouverte à tous les Beausoleillois, et non plus uniquement aux bénéficiaires du RSA », a annoncé Céline Tavares, directrice du CCAS.

C’est la première fois qu’un tel projet expérimental a été initié et porté par une commune dans le département.