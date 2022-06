Le candidat Renaud Le Berre (Nupes) veut défendre les Français de Monaco sur la question du logement

Il est la surprise de ce premier tour. Arrivé en tête dans la 5e circonscription des Français de l’étranger avec 6.492 voix, devant le député sortant Stéphane Vojetta (6.123 voix) et son rival Manuel Valls (4.024 voix), le candidat Renaud Le Berre (Nupes) aborde le second acte des élections législatives avec sérénité. S’il est élu au soir du 19 juin, ce Morlaisien de 54 ans, professeur de sciences économiques et sociales à Barcelone et conseiller des Français de l’étranger depuis 2014, est bien décidé à porter la voix des Français d’Andorre, d’Espagne, du Portugal et, bien sûr, de Monaco à l’Assemblée nationale. Entretien.

Vous attendiez-vous à arriver en tête au premier tour?

Je pensais me qualifier au second tour car le rapport des forces m’était favorable, mais pas d’arriver en tête. Ce résultat récompense un travail collectif de terrain. La rivalité entre Manuel Valls et Stéphane Vojetta avait pourtant phagocyté les débats.

On ne parlait pratiquement jamais de moi, de mon programme, alors que j’étais partout.

Si vous êtes élu le 19 juin, quel type de député serez-vous?

À la fois un député de terrain, qui sera à l’écoute des Français de l’étranger, mais aussi un législateur pour défendre un projet écologique et social à l’Assemblée nationale. Les services publics se sont continuellement dégradés, tout comme la politique culturelle. Pendant cinq ans, on a l’impression que le gouvernement, sur lequel s’appuie M. Vojetta, a totalement oublié les Français de notre circonscription. On est des citoyens de seconde zone et c’est dommage…

Quelles sont les grandes lignes de votre programme?

Je souhaite, pour l’ensemble de la circonscription, un retour aux services publics consulaires afin que les Français puissent vivre leur citoyenneté à l’étranger. Il s’agit aussi de développer la présence culturelle française avec le développement de projets de coopération linguistique entre nos pays, le renforcement du français. L’une de mes premières actions sera tournée vers les entrepreneurs avec la mise en place d’un fonds permettant de financer et appuyer des projets innovants, respectueux de l’environnement et facilitant la transition énergétique. Je serai aussi très sensible aux problématiques environnementales. Il est de plus en plus difficile de vivre au bord de la Méditerranée, où la biodiversité se trouve fragilisée. Il ne faut plus considérer cette mer comme une poubelle mais la sauver.

"Il y a une discrimination en défaveur des Français de Monaco"

Quelles problématiques avez-vous identifiées à Monaco?

Sur le logement, il y a une discrimination en défaveur des Français qui vivent depuis très longtemps à Monaco. C’est un très gros problème. Pour cela, il faut passer par des négociations. J’ai aussi identifié le problème des professeurs détachés. Il y a eu un récent décret qui a été abrogé, mais pas forcément supprimé, qui augmente fortement le taux de cotisation retraite. Il risque d’y avoir un gros problème de recrutement dans l’enseignement, en particulier à Monaco.

Au premier tour, vous arrivez en 6e position à Monaco avec seulement 94 voix. Comment convaincre les électeurs?

Pour les convaincre, je veux les défendre afin qu’ils aient des logements bon marché, qu’il n’y ait plus cette discrimination entre les Monégasques et les Français de Monaco. Je vais essayer de me rendre en Principauté mais on est toujours limité par les fonds. Je n’oublie pas du tout les Français de Monaco.

Selon vous, Stéphane Vojetta a davantage surfé sur le rejet de Manuel Valls plutôt que sur son programme. Pourquoi?

Son seul programme au premier tour, c’était contre Manuel Valls. Son programme actuel, c’est le prolongement d’un déficit de politique pour les Français de l’étranger, de dégradation des services publics. Entre les deux tours, on va sans doute m’accuser d’être trop à gauche alors que je suis un écologiste modéré. Nous, on défend un programme très précis, très axé sur notre circonscription, pour remonter un certain nombre de valeurs à l’Assemblée nationale.

Jean-Luc Mélenchon a récemment déclaré "La police tue". Cautionnez-vous ces propos?

Non. Je me désolidarise de cette approche. Quand il y a un drame comme celui-ci, on peut déjà penser à la famille. On vit dans un contexte très tendu. La police, du fait de manque de moyens, d’une mauvaise formation, peut être plus nerveuse. Il faut apaiser les relations entre la population et la police, que cette dernière soit de proximité. Il faudrait retransformer la société, qu’elle soit moins heurtée.