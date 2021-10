L’Association des maires de France "ne doit pas être accaparée par un clan": David Lisnard en campagne pour l’autre présidence

"On a besoin de revitaliser les communes"

"On est à la croisée des chemins", estime David Lisnard. "La centralisation a augmenté de façon importante et cela crée des tensions violentes – on l'a vu avec les "gilets jaunes". Dans l’intérêt général, on a besoin de mairies qui aient les moyens de travailler. Elles créent un sentiment d'appartenance. C'est un vrai creuset social, identitaire au bon sens du terme. C'est encore l'espace physique, politique et social, où on arrive à transcender les différences. On a besoin de revitaliser les communes."

Le maire de Cannes l’affirme : "Il faut en finir avec les injonctions contradictoires. Par exemple, on nous défend d’artificialiser les sols, mais en parallèle on nous ordonne de construire des logements !"

Il défend la vision d’une AMF "plus utile pour les communes. Dans les mois qui viennent, je proposerai un groupe de travail pour associer les maires aux projets de loi qui touchent leurs domaines de compétence. Je suis aussi partisan d’une assistance 24 heures sur 24 pour les édiles mis en cause dans l'exercice de leur mandat. On mettra en place une cellule de soutien permanent pour aider les communes confrontées à une catastrophe. Nous devons être inventifs et constructifs."