L'ancien maire Charles Scibetta soutenu par le Parti socialiste pour l’élection municipale de Carros?

Anne Alunno, candidate aux élections départementales de 2021, a apporté – via son compte Facebook – son soutien officiel au candidat Charles Scibetta. Un post relayé par l’ancien maire, de nouveau en campagne face à Yannick Bernard (Les élections ont été annulées par le Conseil d’État le 31 décembre. Elles se dérouleront le dimanche 13 et 20 mars en cas de second tour), sur ses réseaux sociaux, dimanche. Cette ancienne conseillère municipale de Carros, Anne Alunno, est encartée au Parti socialiste.

"Un choix personnel"

Alors, Charles Scibetta qui se présente à nouveau sans étiquette à la mairie de Carros, a-t-il le soutien de ledit parti pour les élections municipales de 2022? Pour rappel: en 2015, lors des élections départementales le binôme qu’il formait avec Dominique Estrosi-Sassone avait été soutenu par l’UMP et l’UDI. À l’époque, Charles Scibetta, ex-PCF, avait alors assuré dans nos colonnes: "Je n’adhérerai à aucun parti. L’UMP et l’UDI ont voulu me soutenir. Tant mieux mais qu’ils n’en attendent aucune contrepartie."

L’ancien maire de Carros revendique aujourd’hui rester "sur la même ligne". Il assure n’avoir demandé le soutien "à aucun parti".

Alors, quid du PS ? Anne Alunno assure qu’il s’agit d’un "choix personnel". Charles Scibetta va dans le même sens: "Ma liste est sans étiquette, il y a des encartés Les Républicains, des gens de gauche et d’autres sans étiquette. C’est une liste de rassemblement avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs de la République, d’humanité et d’écologie que moi." Du côté du parti de gauche, le soutien officiel à ce candidat est écarté: "Notre but est d’avoir un élu socialiste sur Carros, en la personne de Jean-Louis Alunno, qui est présent sur la liste de Charles Scibetta", a fait savoir José Garcia Abia, le secrétaire fédéral du PS 06. "Après on verra comment ça va se passer, rien n’est définitif."