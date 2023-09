"L'abaya, pas ici!": Christian Estrosi s'engage pour la laïcité lors de sa rentrée politique

Devant plusieurs milliers de personnes, attablées au coeur du jardin Albert-Ier, sous le regard de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe (Horizons) mais en l'absence du patron de la Région Renaud Muselier (Renaissance), Christian Estrosi a délivré "deux messages" calibrés pour franchir les frontières du département.

"Le premier [concerne] le communautarisme et la laïcité", attaque l’édile azuréen, qui dénonçait naguère "la 5e colonne" des partisans islamistes en France. "Je reste un défenseur acharné de la laïcité. Quand, dans nos écoles, je vois des gosses de 8-9 ans qui, téléguidés, organisent des prières dans leur cour de récréation plutôt que de jouer, quand j’entends parler de l’abaya, eh bien je réponds: pas ici!".

"Le second message concerne la décentralisation", poursuit-il. "Je souhaite que l’État accepte enfin de confier aux élus de terrain ce qu’il ne peut pas faire. Il est temps de nous libérer de ce carcan."

Reprenant son costume de premier magistrat et de président de la métropole Nice Côte d’Azur, il conclut par une promesse qui exhale déjà des parfums de campagne électorale: "Impossible n’est pas niçois. J’ai toujours la même énergie et la même foi dans Nice et les Niçois. Nous continuerons ensemble!".