La Ville de Beausoleil octroie une subvention à l'Entente Bouliste pour apaiser les tensions

La hache de guerre serait-elle enterrée entre la majorité de Gérard Spinelli et Lucien Bella, membre de l’opposition et, par ailleurs, président de l’Entente Bouliste de Beausoleil?

Oui, à en croire le vote - quasi unanime (seul Gérard Scavarda de la majorité municipale s’est abstenu., N.D.L.R.) - des élus qui, ce mardi soir en conseil municipal, ont octroyé 2.000 euros à l’Entente Bouliste de Beausoleil.

Rappelez-vous, par le passé, les deux camps s’étaient écharpés sur le sujet. En 2020, d’abord, avec la baisse de celles-ci: 500 euros contre 3.000 euros en 2019.

L’argument de la baisse d’activités du club de pétanque en cette délicate période de pandémie avait alors été soulevé par la majorité.

Puis, en 2021, avec le retrait soudain, par Gérard Spinelli, d’une délibération traitant d’une subvention pour l’association sportive. Un acte qui avait provoqué le retrait théâtral des élus d’opposition de la séance municipale.

"On rentre un peu dans l’ordre"

Sollicité à la sortie du conseil municipal, Lucien Bella se dit soulagé. "On rentre un peu dans l’ordre. On donne au club, qui a beaucoup donné à la ville et qui fait des résultats à haut niveau, les subventions qu’il mérite. La situation du club reste difficile. Je n’ai plus de local, plus de jeux de boules. Tout le matériel est dans mon garage. Les gars s’entraînent sur des terrains à Nice", explique-t-il.

En effet, en 2020, la municipalité avait mis fin au prêt gracieux de locaux, situés dans le quartier des Moneghetti et occupés par l’association depuis 1984, pour les besoins d’un projet municipal.

Depuis, donc, l’Entente Bouliste de Beausoleil a plié bagage et use du système D pour taquiner le cochonnet. "On ne pouvait pas les maintenir dans ces lieux-là. Le projet municipal est bien avancé. Ce sera une salle polyvalente ouverte à la population pour des événements festifs comme des anniversaires. Cela manque sur notre commune, explique Gérard Destefanis, Premier adjoint au maire. En extérieur, il y aura un jardin pour que le plus grand nombre d’habitants du quartier en profitent."

Un relogement de l’Entente Bouliste de Beausoleil est-elle à l’ordre du jour? "Ils étaient focalisés sur le fait de vouloir rester dans les locaux qu’ils occupaient. Ils ne nous ont pas demandé de les reloger", conclut Gérard Destefanis.