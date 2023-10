Maison du vélo, prime de fin d'année, stationnement gratuit... Ce qu’il faut retenir du conseil municipal de La Turbie

Débat houleux autour du projet de Maison du vélo

La séance s’était jusque-là déroulée sans accroc. Sans échange notable. Mais c’était sans compter sur une délibération qui a mis le feu aux poudres en toute fin de conseil. Celle d’une motion portée par un membre de l’opposition, Jean-Philippe Gispalou, pour un référendum local sur le sort des anciennes villas de vacances de France Télécom. La commune souhaite y établir une Maison du vélo tandis que l’opposition, elle, regrette le manque de clarté autour du projet.

"Ce référendum est illégal, a d’abord qualifié le maire Jean-Jacques Raffaele. L’article que vous nommez dit que l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre au référendum local tout projet de délibération voulant régler une affaire de la compétence de la collectivité. Les parcelles que vous citez ne nous appartiennent pas, elles ne nous ont jamais appartenu [...] Monsieur Gispalou, quand on aspire à des fonctions électives on essaie de faire preuve de plus de rigueur et de précision et on évite de s’arranger avec la loi pour monter un coup."

Puis c’était au tour du principal intéressé, Jean-Philippe Gispalou, de répondre à l’édile. "Cette motion est là pour élever le débat sur le sujet. Cela fait des années qu’on se plaint parce qu’on ne fait pas appel à la population. On va même jusqu’à se poser la question de la légitimité des élus avec l’abstention. [...] Ici, c’est une seule personne qui décide pour tout le monde. Heureusement qu’il n’y a pas de 49.3. Nous pensons qu’il est temps de donner la parole aux Turbiasques." Enfin, les élus ont procédé au vote. "Qui est pour cette motion illégale?", a interrogé le premier magistrat. Les deux élus de l’opposition ont voté pour. Hormis une abstention, le reste des élus a voté contre.

Le centre de loisirs à nouveau à l’école Michel-Balland

Un peu plus tôt, dans un climat bien moins tendu, il était question du transfert du centre de loisirs du Sivom de Villefranche-sur-Mer situé à l’école Gianton d’Èze. La délocalisation vers l’école Michel-Balland avait déjà eu lieu cet été à cause de travaux sur le site de la structure scolaire. Ce sera à nouveau le cas pour les vacances de la Toussaint, les travaux n’étant pas terminés.

Une prime de fin d’année pour le personnel communal

Comme à l’accoutumée, les agents municipaux percevront une prime de fin d’année perçue sur le salaire de novembre, a voté le conseil municipal ce jeudi. La somme s’élève à 950 euros bruts, soit 50 euros de plus que l’année précédente.

Le stationnement partiellement gratuit pendant les fêtes

Là aussi comme les années précédentes, la commune adapte sa réglementation du stationnement à la période de fêtes de fin d’année. Sur les parkings publics Théodore de Banville, du Mont Agel et du Mont Bataille, une franchise de deux heures sera appliquée du 16 décembre au 7 janvier inclus. Le stationnement devient ainsi payant à partir de la 3e heure pour favoriser l’activité économique de la commune.