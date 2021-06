"La situation est grave": le divorce entre Drap et la communauté de commune des Paillons "est sur la table" annonce le maire

À vif, le maire divers droite de Drap a attaqué son voisin Contois, Francis Tujague, sans jamais le nommer. Et plus largement tout ce qui touche de près ou de loin aux communistes dans la vallée.

Notamment son opposante, Sandrine Guglielmino, abandonnée par ses élus, qui lui reprochent de faire de la "politique politicienne", de l’opposition de principe. "Il se passe la même chose à la CCPP. Si elle éclate demain, c’est grâce aux gens qui soutiennent Mme Guglielmino et au torchon du PC [la revue le Paillon]. Quand on se lève deux fois pour me frapper parce que je n’ai pas les mêmes idées, on n’a plus rien à y faire".

"On n’avance plus"

Pour illustrer son propos, l’adjointe Sophie Esposito évoque la commission d’admission des crèches, présidée par Noël Albin, maire communiste de Touët-de-l’Escarène. "Ça fait plusieurs fois qu’on demande un suivi des admissions: retraits, demandes, admissions et on n’arrive pas à l’avoir, allume l’adjointe. Alors on a décidé de partir, vu qu’on ne nous écoute pas, qu’on n’a pas notre mot à dire et que visiblement, on ne travaille pas ensemble". "La situation est grave, enfonce le maire. On n’avance plus. La question de quitter la CCPP est sur la table."

"On est à la croisée des chemins"

En fin de séance, l’opposant Philippe Janin a voulu crever l’abcès, lui aussi: " Il faut ouvrir les débats à un moment donné: on est à la croisée des chemins. Il faut faire un débat là-dessus, qu’on puisse peser le pour et le contre en toute objectivité. Force est de constater que la CCPP est en perte de vitesse, endettée. La décision de partir ou rester doit être prise rapidement."

Mais le maire veut garder la main. Pour l’instant: "Ce n’est pas une décision à prendre à la légère. On ne peut pas faire un tour de table, comme ça. Il faut qu’on ait tous les éléments: je ne veux pas que les Drapois soient les dindons de la farce. La première des choses, c’est de demander à la Métropole si elle veut de nous. Ensuite, que le préfet, à qui la décision revient, accepte qu’on parte".

Selon Robert Nardelli, cinq communes désirent quitter la CCPP et "pour certaines, c’est acté". Réel compte à rebours ou jeu de bluff? Reste à savoir qui prendra le risque de tout faire péter.