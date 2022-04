La Région débloque cinq millions d'euros pour équiper... la police nationale et la gendarmerie

En 2021, c’était l’un des engagements de campagne du candidat Muselier : "Faire de la Région Sud une région sûre."

Après avoir voté un dispositif de soutien aux communes pour financer les véhicules et les équipements des polices municipales, les conseillers sortent de nouveau leur carnet de chèques. Cette fois-ci, l’objectif est de subventionner "plus de 150 opérations pour la police nationale et la gendarmerie".

"Nous débloquons plus de cinq millions d’euros", précise Véronique Borré, vice-présidente en charge de la sécurité.

"Nos forces de l’ordre pourront compter sur nous pour l’achat d’équipements opérationnels : voitures, scooters, vélos, gilets pare-balles, armes non létales, caméras embarquées, radios de communication et kits de prévention en milieu scolaire. Nous allons également participer à la rénovation des bâtiments."

"Il y a un trou dans la raquette"

Un inventaire à la Prévert qui fait tiquer Philippe Vardon. "Nous sommes favorables à tout ce qui pourra améliorer la sécurité de nos concitoyens", commence le conseiller RN niçois. "Mais en vous écoutant, je m’interroge : hormis les armes et les munitions, on ne voit pas bien à quoi on ne concourt pas ? Dans le fond, je trouve ça inquiétant. Où est l’État ? On est dans le régalien pur, dans la mission comme dans les moyens ; on parle de la police nationale et de la gendarmerie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait en glisser un mot à votre ami Darmanin [ministre de l’Intérieur, ndlr] ou à son successeur : il y a un trou dans la raquette."

La Région mettra également la main à la poche pour l’équipement et la rénovation des salles de sports dans les commissariats et les casernes. "Une attention particulière sera portée sur les projets proposés par les associations qui aident les personnels blessés en service", ajoute Véronique Borré.

Les forces de l’ordre bénéficient, depuis décembre dernier, de la gratuité des transports sur les lignes régionales. Au total, 10 millions d’euros seront investis chaque année dans le dispositif "Région sûre".