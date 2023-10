"La question du logement des Français à Monaco ne se résoudra pas d'un coup de baguette magique", assure Jean d’Haussonville

Le rôle d’ambassadeur en Principauté est un poste particulier pour un diplomate…

L’imbrication du territoire et l’ancienneté de la relation faisaient dire au général de Gaulle que la France et Monaco partageaient une communauté de destin. Terme qui s’applique toujours et qui résume très bien la situation d’une amitié ancienne et une projection ensemble vers l’avenir. C’est une mission très particulière, face aux spécificités monégasques: une population minoritaire chez elle, un nombre de salariés qui vient tous les jours supérieur au nombre d’habitants et une composition internationale de la population sans comparaison dans le monde. Ensuite, c’est une mission autant territoriale que diplomatique. Nous pouvons être l’intercesseur de Monaco auprès de l’État, de l’Administration française ou d’interlocuteurs pour essayer

parfois de dissiper des clichés, des stéréotypes, des malentendus.

Entre Monaco et la France, la relation doit être gagnant-gagnant?

Absolument, c’est profondément une symbiose, une relation gagnant-gagnant pas simplement sur ce qu’apporte Monaco au territoire régional. Il existe en Principauté ce phénomène incroyable de concentration de richesses, des personnalités prescriptrices, de décisions d’investissement, de philanthropie, de collections culturelles. Monaco comme point de rencontre, c’est quelque chose de très original dont la France bénéficie. Ce point de rencontre, nous avons intérêt à ce qu’il soit aux marches de notre territoire, dans un état ami et francophone. Si ce phénomène s’était déporté ailleurs, certainement la France y aurait perdu.

Vous êtes aussi le réfèrent pour la communauté française en Principauté, en déclin chaque année…

Je suis conscient de la difficulté de la situation de la communauté française à Monaco. Elle est un lien entre les deux pays. Ce déclin je le reçois avec tristesse, il me semble aussi que c’est la contrepartie d’un succès inestimable de la Principauté qui a conduit à des naturalisations de Français qui sont devenus monégasques, c’est une partie du phénomène statistique. Ce succès rend la vie à Monaco plus difficile pour le logement. C’est un sujet qu’on ne va pas résoudre d’un coup de baguette magique. Le coût du mètre carré a inexorablement monté et il y a eu malheureusement une éviction de population. Vous dire qu’on pourrait loger socialement la communauté française à Monaco, d’abord ce serait une ingérence dans les affaires intérieures. Ensuite, ce serait manquer de respect. On ne voit pas comment matériellement on pourrait le faire alors que déjà il est difficile d’assurer un parc domanial pour les nationaux.

L’idée a été formulée par les autorités monégasques de construire des logements dans les communes limitrophes destinés aux salariés ou Enfants du Pays.

Un dénouement partiel passerait par une dérogation à la loi SRU

Mais le projet se heurte à la législation française imposant un quota de logements sociaux dans les immeubles d’habitation...

Un dénouement partiel passerait, en effet, par une dérogation à la loi SRU. Mais cela pose évidemment un problème en France, puisqu’elle créerait un précédent qui pourrait être opposé ensuite à toutes les collectivités territoriales alors que le sujet est déjà tendu. Cela ne veut pas dire que c’est intellectuellement ou politiquement inatteignable. Un début d’analyse, que je formule avec prudence, serait qu’une synthèse interministérielle des deux côtés soit faite pour résumer nos relations, apprécier les besoins et ce que cela apporterait aux communes limitrophes. Pour l’instant, je ne l’ai pas vu.

Sur de nombreux dossiers, les autorités monégasques échangent avec les élus locaux du département et de la région voisine. Est-ce le rôle d’un ambassadeur de prendre aussi sa part dans ces échanges?

Tout cela fait partie de la coopération transfrontalière; je dirais même de la coopération concrète, de la vie quotidienne de nos compatriotes résidents ou venant travailler et des Monégasques. Compte tenu de la proximité des deux états, il y a une responsabilité de se saisir de ces dossiers, dans un rôle de conseil, éventuellement d’alerte tant auprès des autorités monégasques que des élus locaux. Et proposer un travail de dialogue, d’écoute et de synthèse.