La proposition de loi visant à mieux protéger les propriétaires contre les squatteurs adoptée au Sénat

Pour ce faire, le texte crée un délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble, étend la procédure rapide d’évacuation forcée à l’occupation illicite de tous les locaux à usage d’habitation et alourdit la peine encourue par les squatteurs à trois ans de prison et 45.000€ d’amende (contre un an et 15.000€ aujourd'hui), tout en les distinguant des locataires défaillants, à la demande du rapporteur, le sénateur LR mandolocien Henri Leroy.

Une contravention est, en outre, créée pour sanctionner la diffusion de « modes d’emploi » du squat.