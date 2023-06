27 diplomates en visite à Monaco pour cerner ses spécificités: "La Principauté ne peut pas rester un territoire isolé"

Leur venue à Monaco, depuis Bruxelles, était initialement programmée en mars dernier mais une grève dans le milieu du transport aérien avait chamboulé tous les plans. Reprogrammée depuis ce contretemps, la visite de 27 diplomates représentant les États membres de l’Union Européenne (UE) débute aujourd’hui jusqu’à vendredi.

Trois jours durant lesquels ces membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) - un groupe de travail du Conseil de l’Union Européenne - vont tenter d’appréhender les spécificités de la Principauté, territoire de 2 km² enclavé dans la France, où des dizaines de milliers de salariés convergent chaque jour pour y travailler.

Les autorités monégasques espèrent ainsi qu’une meilleure connaissance de la réalité locale influera, en leur faveur, sur les négociations en cours avec l’UE visant à conclure un accord d’association, dont ces diplomates sont en charge d’assurer le suivi.

Des discussions amorcées en 2015, et que le camp européen souhaite finaliser à la fin de l’année avant des échéances électorales en 2024 qui repousseraient sine die la conclusion dudit accord.

Le gouvernement princier, lui, entend défendre les lignes rouges fixées par le prince Albert II pour défendre les intérêts de sa communauté.

Une visite à fort enjeu, donc.

Entretien avec Isabelle Berro-Amadei, conseiller de gouvernement-ministre des Relations Extérieures et de la Coopération.

Pourquoi cette visite est importante dans le cadre du processus de négociation avec l’Union Européenne?

Les négociations s’étant accélérées cette année, il était important pour nous d’accueillir les diplomates des 27 États membres, de défendre les spécificités de la Principauté, de mieux faire connaître ce que nous sommes et ce que nous souhaitons voir préserver. Il peut être difficile d’appréhender ces réalités monégasques sans être sur place. Ils pourront constater que c’est un territoire contraint avec une porosité des frontières, 50.000 personnes qui déferlent tous les jours par la route ou la voie ferroviaire. Des rencontres sont programmées avec les plus hautes autorités du pays : avec le ministre d’État, les conseillers de gouvernement-ministres, le Conseil national, mais aussi le Monaco Economic Board, l’Association monégasque des activités financières et des entreprises [Asepta et Conti, N.D.L.R.].

Des spécificités que vous ne souhaitez pas voir être absorbées par l’accord d’association…

Depuis le début des négociations en 2015, nous tenons le même discours. La Principauté est un petit territoire de 2 km² avec une communauté monégasque de plus de 9 600 âmes. Tout l’objectif de cette négociation est de la préserver. En d’autres termes, que les Monégasques puissent continuer à vivre, à se loger et à travailler dans leur propre pays.

"Il faut être tenace"

À quelles difficultés sont confrontés les Monégasques et entreprises du pays en l’absence d’accord?

Nous sommes dans une économie de mondialisation. Monaco ne peut pas rester un petit territoire isolé au sein de l’Union Européenne. Les étudiants, lorsqu’ils veulent se déplacer pour étudier à l’étranger, ont des contraintes de visa, mais aussi de prix pour l’université. Avec un accord, tout cela serait réglé plus facilement. Nos entreprises, elles, rencontrent des difficultés à exporter leurs produits au sein de l’UE et sont obligées de faire appel à des mandataires européens [des référents, N.D.L.R.] pour apposer le visa de contrôle. Ce sont des coûts supplémentaires qui pourraient être levés si nous concluons l’accord d’association.

Un statu quo, au contraire, les pénaliserait…

Oui, cela pénaliserait certains secteurs d’activité et en avantagerait d’autres. En fin d’année, il faudra faire la pesée des intérêts.

Quand Monaco négocie avec l’UE, n’est-ce pas David contre Goliath ? N’est-ce pas difficile de faire entendre sa voix?

C’est très compliqué. La preuve, les négociations durent depuis maintenant 2015. Il faut être tenace. Nous avons beaucoup de choses à défendre. Nous sommes un pays fier de sa souveraineté, de son histoire vieille de sept siècles. Je crois, aussi, que l’on partage avec l’UE des valeurs de démocratie, d’État de droit, de respect des libertés fondamentales.

"Le Conseil national aura le dernier mot"

De quels leviers disposez-vous pour faire pencher la négociation en votre faveur?

La négociation a été initiée par l’UE avec les trois petits États que sont Monaco, San Marin et Andorre. Nous considérons que si les choses doivent avancer, il faut que chacun fasse, ce qui est cher au Conseil national, "le pas vers l’autre".

Justement, quelles concessions la Principauté est-elle prête à faire?

Cela relève de la négociation. Les concessions que nous ne ferons pas, ce sont nos lignes rouges et la préservation de notre communauté qui est essentielle pour l’identité de la Principauté. C’est le pacte social entre le souverain et sa population.

Le ministre d’État a demandé une étude pour évaluer les conséquences d’un non-accord. Sur quels aspects?

D’un point de vue politique, juridique et économique. Après en avoir pris connaissance, je suppose qu’elles seront évidemment débattues avec le Conseil national en premier lieu.

Justement, c’est l’une des doléances de la Haute assemblée: être mieux informée.

Le Conseil national est régulièrement informé. Il est associé pour la simple et bonne raison que c’est lui qui ratifiera l’accord, si celui-ci est conclu. Il aura le dernier mot.

Ses récentes positions eurosceptiques sont-elles de nature à fragiliser les négociations?

Il faut continuer à avoir des échanges avec le Conseil national, de manière à avoir une approche constructive sur ces négociations et d’aborder au mieux la dernière ligne droite.

L’année 2023 est, en effet, annoncée comme cruciale pour ces négociations amorcées en 2015…

L’Union Européenne a fait savoir que 2023 était une année décisive car, en 2024, des élections auront lieu. S’il n’y a pas d’accord, cela repoussera les négociations dans le temps. La fenêtre de tir sera plus difficile. Il y a une volonté de l’équipe actuelle de l’UE et de la Commission européenne de conclure quelque chose avec nous à l’issue de leur mandat.

D’où la tenue de nombreuses réunions?

Il y en a tous les mois à Bruxelles. Il est aussi prévu, mais cela relève du Haut-commissaire aux Affaires européennes, une réunion politique avec l’interlocuteur Maros Sefcovic [vice-président de la Commission européenne, N.D.L.R.]. L’idée est d’avancer le plus possible sur les aspects techniques puis d’avoir cette réunion sur les points d’achoppement qui demeurent.

Certains doutent que l’accord soit conclu à la fin de l’année…

Il faut continuer à travailler et voir jusqu’où l’on peut arriver dans les échanges avec la Commission européenne. Et, à la fin de l’année, faire la pesée des intérêts.

Ces derniers mois, des think tanks ont émergé et fait entendre leur voix sur le sujet. Une bonne chose?

C’est très bien. Le débat doit être nourri. C’est un véritable enjeu pour la Principauté. Le ministre d’État a rencontré ce mardi matin l’association Objectif Monaco pour pouvoir échanger avec ses membres et avoir un retour du terrain. C’est très important à prendre en compte dans les enjeux de cette négociation.