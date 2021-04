La principauté de Monaco va-t-elle être obligée de calquer ses restrictions sanitaires sur la France? Réponse ce jeudi

Et si le grand écart s’accentuait au passage de la frontière franco-monégasque? Ce jeudi, le président Macron a serré la vis en France et annoncé un mois d’avril sans cours en présentiel dans les écoles dès lundi, et des vacances scolaires avancées.

Sans exclure un retour "par jauges" dans les établissements scolaires à partir du 26 avril . L’ensemble des règles applicables ces deux dernières semaines dans le département voisin restant applicables (couvre-feu à 19h, fermeture des commerces non essentiels, déplacement dans un rayon de 10km sans attestation…).

La faute à un taux d’incidence en hausse (470 dans les Alpes-Maritimes) et une forte tension hospitalière.

Des standards plus élevés qu’en Principauté où le taux d’incidence (226,3), bien qu’élevé également, ne flambe pas depuis le début d’année, que les hospitalisations diminuent ces derniers jours, et que près de 30% de la population est vaccinée.

Dès lors, quelle va être la position du gouvernement princier alors que les mesures en vigueur en Principauté, bien plus souples, arrivent à échéance ce vendredi?