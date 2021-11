La Pologne accuse Poutine d'orchestrer la crise migratoire aux frontières de l'Europe

L'accusation intervient alors que des milliers de migrants désespérés sont pris au piège par un temps glacial à la frontière polono-bélarusse, où la présence de troupes des deux côtés a fait craindre une confrontation.

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko "est l'exécutant de la dernière attaque, mais son commanditaire se trouve à Moscou et ce commanditaire est le président Poutine", a déclaré Mateusz Morawiecki au cours d'une réunion d'urgence du Parlement polonais.

"Les migrants du Moyen-Orient sont amenés au Bélarus en avion et servent de boucliers humains pour déstabiliser la situation en Pologne et dans l'UE. Défendre les frontières de la Pologne, c'est défendre le flanc oriental de l'Otan et de l'UE", a-t-il ajouté.

L'Allemagne, qui a accusé Alexandre Loukachenko d'exploiter "sans scrupules" les migrants en les envoyant à la frontière avec la Pologne, a demandé de nouvelles sanctions de l'UE contre le Bélarus, par la voix de son ministre des affaires étrangères Heiko Maas. "Loukachenko doit se rendre compte que ses calculs ne fonctionnent pas", a-t-il affirmé.

Les Européens accusent depuis des mois Alexandre Loukachenko de nourrir la crise en délivrant des visas à des migrants pour se venger des sanctions européennes prises à l'encontre de son pays pour sa répression de l'opposition depuis la présidentielle de 2020.

"Cela fait partie de l'approche inhumaine et des vraies manières de voyou du régime Loukachenko", s'est ému le porte-parole de la Commission européenne Peter Stano, à Bruxelles, annonçant une intervention auprès de 13 pays pour qu'ils empêchent leurs ressortissants de s'embarquer pour le Bélarus.

Le Bélarus a rejeté les accusations et jugé que la Pologne, membre de l'UE, violait les droits de l'Homme en ne laissant pas les migrants entrer sur son territoire.

Le président Loukachenko, proche allié de Moscou, a souligné que son pays "ne se mettra pas à genoux" devant l'UE.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a imputé l'afflux de migrants aux "aventures" militaires occidentales au Moyen-Orient.

"Pourquoi, en ce qui concerne les réfugiés se dirigeant vers l'Union européenne depuis la Turquie, l'UE a-t-elle fourni des fonds pour les maintenir sur le territoire turc ?", a-t-il déclaré, "pourquoi les Bélarusses ne peuvent-ils pas être aidés de la même manière ?"

Attaque hybride

La crise s'est intensifiée lundi lorsque des centaines de migrants ont marché vers la frontière dans le but de passer en Pologne, mais ont été bloqués devant des barbelés et l'important dispositif policier et militaire déployé par Varsovie.

La Pologne et le Bélarus ont déclaré mardi qu'entre 3.000 et 4.000 migrants, principalement des Kurdes du Moyen-Orient, se trouvaient dans un camp improvisé à la frontière, face au village polonais de Kuznica.

L'accès au site est interdit aux journalistes, mais des images diffusées par les autorités des deux pays montrent des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants sous tentes ou à même le sol, tentant de se réchauffer autour de feux par des températures proches de zéro.

La Pologne a déclaré que le Bélarus utilisait les migrants comme arme, insistant sur le fait qu'elle n'ouvrirait pas sa frontière.