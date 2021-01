La nouvelle présidence du PRG 06 ouvre la porte à des alliances électorales autour de l'urgence républicaine

Maître de conférences en droit à l’Université Nice - Sophia, conseillère générale des Alpes-Maritimes de 2005 à 2011, conseillère municipale niçoise et métropolitaine de 2014 à 2020, Dominique Boy-Mottard est depuis fin 2020 la nouvelle présidente départementale du PRG-le centre gauche, appellation actualisée du Parti radical de gauche. Longtemps membre du PS avant de rejoindre le PRG en 2008, elle a succédé dans cette fonction à son mari, Patrick Mottard, devenu en juin conseiller municipal niçois sur la liste de Christian Estrosi. Elle propose une feuille de route frappée du sceau de la pondération.

Un parti où on se succède entre mari et femme à la présidence, ce n’est pas franchement un signe de grande vitalité…

Peut-être. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis une militante qui prend toute sa part dans l’activité politique. Cette succession s’est opérée assez naturellement. Mon expérience d’élue et le fait que je sois davantage disponible ont contribué à mon élection.

Le fait que Patrick Mottard soit aujourd’hui dans l’équipe municipale de Christian Estrosi, ça ne restreint pas votre liberté ?

Non. Je garde les coudées franches. Localement, lui est tenu à une certaine loyauté municipale, c’est tout à fait normal. Mais il a été entendu dès le départ que s’il entrait à la mairie, c’était pour représenter ce qu’il était et, nationalement, il peut faire les choix qu’il veut. C’est une décision collective qui a été prise avec nos camarades et qui n’obère pas la liberté du parti. Ceci étant, lorsque j’étais au conseil municipal, j’ai toujours eu une attitude constructive, sans m’opposer pour m’opposer.

"L'urgence républicaine a tendance à passer au premier plan désormais"

Quel est aujourd’hui l’ADN du PRG, notamment par rapport au Mouvement radical, avec lequel vous aviez fusionné après la présidentielle, avant de vous séparer de nouveau ?

Ils sont un peu plus de droite et nous sommes un peu plus de gauche ! Nous sommes à la base attachés aux considérations sociales. Mais depuis quelques années, a émergé dans le débat la question de la République, autour de l’islam politique et de ses avatars communautaristes, ainsi que celle du populisme et de la remise en cause de l’état de droit. La question sociale reste très importante pour nous, car les inégalités perdurent, mais l’urgence républicaine a tendance à passer au premier plan désormais.

Vos combats spécifiques dans ce département ?

Ils sont les mêmes qu’au niveau national : l’urgence républicaine, la laïcité… Ceux qui nous dirigent, nationalement comme localement, sont confrontés à des situations terriblement complexes, que ce soit au plan sécuritaire, économique, social, sanitaire. Les oppositions, si elles doivent bien sûr continuer à faire entendre leur voix, doivent aussi faire preuve d’un peu de modestie. Les comparaisons avec les autres pays ou les autres villes montrent qu’il n’existe pas de réponses miracles. Tout le monde tâtonne. L’opposition doit exister, mais peut-être en se montrant plus compréhensive.

"Notre parti laisse beaucoup de liberté à ses militants locaux"

Aurez-vous des candidats aux départementales et aux régionales ?

Nationalement, le PRG se situe dans l’opposition et privilégie des alliances de type union de la gauche classique. Mais c’est un parti qui est très axé sur les territoires et qui laisse beaucoup de liberté à ses militants locaux, qui peuvent donc avoir des stratégies variables selon les départements et les régions. Ici, nous n’avons pas encore arrêté précisément notre stratégie. Nous savons ce que nous ne voulons pas, mais nous ne savons pas encore précisément ce que nous voulons. Notre volonté est de faire entendre notre voix sur la République et la laïcité, mais nous avons bien conscience de ne pouvoir exister seuls. Nous devrons donc nouer des alliances, en fonction des projets des uns et des autres.

Cela signifie-t-il que, comme Patrick Mottard est parti aux municipales à Nice sur la liste de Christian Estrosi, vous pourriez vous allier avec Les Républicains ?

Il est prématuré d’envisager cela. Ce qui est sûr, c’est que nous ne nouerons aucune alliance avec des extrêmes, à gauche comme à droite. Pour le reste, ce qui s’est passé aux dernières régionales en 2015, où la gauche s’est sacrifiée entre les deux tours, ou à Nice où la gauche a disparu du conseil municipal, m’incite à penser que si accords il doit y avoir, il est plus intelligent de les passer avant plutôt qu’entre les deux tours en catastrophe.

Ce raisonnement vaut pour les régionales comme pour les départementales ?

Oui, cela vaut pour les deux, avec encore plus de liberté pour les départementales, selon les circonstances locales.

"Nous sommes des gens assez raisonnables"

Comment imaginez-vous l’offre présidentielle à gauche pour 2022 ?

Nous serions très heureux d’avoir une candidature républicaine de gauche, je pense à des gens comme Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls, mais je ne suis pas certaine qu’on y parvienne. Ce qui est sûr, c’est que nous ne soutiendrons jamais une gauche communautariste

ni une droite extrême.

Le PRG pourrait-il présenter son propre candidat ?

Pour l’instant, aucune décision n’est prise. Certains chez nous ont envie de cette candidature de témoignage. Mais il faut que quelqu’un émerge. Ce n’est pas évident, même si notre nouveau président national, Guillaume Lacroix, fait un travail remarquable pour mettre en avant les spécificités de notre parti. Il faudra voir, le moment venu, ce qui est possible ou pas, sachant que même si nous avons des idées très originales quelquefois, nous sommes des gens assez raisonnables.