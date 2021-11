La Méditerranée objet de toutes les attentions mondiales

Avec une telle actualité, il sera bien évidemment beaucoup question de la Libye, pays où la Turquie d’Erdogan et la Russie de Poutine s’affrontent. Mais pas que. Depuis une dizaine d’années et la propagation des fameux "printemps arabes", la région est sens dessus dessous. Et les grandes puissances n’y sont pas étrangères. "Le bassin méditerranéen est un terrain de jeu pour les principaux acteurs globaux (États-Unis, Russie, Chine et Europe) et régionaux (Turquie, Égypte et Israël)", déclare Pierre Razoux. Et d’ajouter en complément: "Toutes les rivalités du Moyen-Orient se retrouvent aujourd’hui en Méditerranée".

Comme si la rivalité mondiale à laquelle se livrent la Chine "qui veut pousser ses routes de la soie le plus loin possible", la Russie "qui recherche un accès aux mers chaudes" et les États-Unis ne suffisait pas, on a vu apparaître dans le paysage certaines monarchies du Golfe comme le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. "La Turquie et le Qatar, deux pays pro Frères musulmans, s’opposent aux anti incarnés pas l’Égypte, les EAU et l’Arabie saoudite. Ces deux derniers pays essayent également de contrer l’Iran dans la région", explique Pierre Razoux. Et même Israël s’invite dans la partie, y compris au Maroc. Les accords, notamment sur l’exportation de gaz, que l’État hébreu a passés avec la Grèce et Chypre ne sont pas du goût de la Turquie.

Recroquevillement général

Les pays du Maghreb - Maroc, Algérie et Tunisie - ne sont pas oubliés. Et penser que ces pays sont le pré carré des Français est "une erreur d’analyse". Ancienne puissance coloniale certes, la France s’est retrouvée coincée après le 25 juillet dernier, date à laquelle le président Kaïs Saïed a suspendu le parlement. "La France a été prise en étau entre d’une part sa volonté de soutenir la démocratie et d’autre part un impératif de stabilité dans ce pays".

Point commun à nombre de ces pays de la rive sud de la Méditerranée: les pouvoirs politiques sont très fragiles. Fragilités intérieures qui expliquent qu’on assiste à "un recroquevillement sur soi des pouvoirs en place et la stigmatisation des adversaires traditionnels afin de faire diversion". C’est ainsi que "l’Algérie a accusé le Maroc d’être derrière les factions kabyles" qui, selon Alger, seraient à l’origine des incendies meurtriers de l’été dernier. Il est vrai que "la maroquinité du Sahara occidental reconnue par les États-Unis en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël" n’est pas faite pour apaiser les tensions entre les deux pays du Maghreb.

Pour en apprendre plus sur ce vaste sujet, la conférence de Pierre Razoux aura lieu ce mardi 16 novembre à partir de 18h30 sur le campus de Toulon porte d’Italie (bâtiment Pi, amphi FA.001). L’inscription est gratuite mais obligatoire sur le site de la FMES.