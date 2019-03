Depuis le début, il n’a cessé de clamer son innocence. La justice lui reprochait des faits de corruption passive dans le dossier de la Tour Odéon. Pour cela, il a été poursuivi, et a effectué trois mois de détention provisoire. Par un arrêt du 28 février, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reconnu que la détention et les poursuites étaient abusives. Gérard Spinelli est aujourd’hui totalement blanchi par la justice. Lui qui affirme avoir été porté par son engagement municipal certifie qu’il a appris de cette expérience. Qu’elle l’a rendu plus fort, et plus combatif. Particulièrement en faveur des plus jeunes.