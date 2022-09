" La guerre en Ukraine ne me choque pas": Jean-Marie Le Pen réaffirme son soutien à Poutine

"J’ai du respect pour Vladimir Poutine. Cet homme donne à la politique russe la dimension qu’elle mérite." Dans la propriété de son épouse, à Rueil-Malmaison, Jean-Marie Le Pen aborde le sujet avant même qu’on l’interroge.

Visiblement, ce thème lui tient à cœur : "Je critique la politique qui consiste à séparer, voire à contredire, la fraternité naturelle qui existe entre la Russie et l’Europe. La Russie est un pays européen. Je crains qu’elle ne soit rejetée du côté de la Chine, ce qui serait redoutable pour l’Occident."

L’annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine ? "Ca ne me choque pas", répond l'ancien leader frontiste, âgé de 94 ans. "Ce sont des affaires intérieures à la Russie. Il faut laisser les Russes faire ce qu’ils veulent sous leur responsabilité. La France et l’Europe n’ont pas à intervenir."