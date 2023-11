"La France n’est pas à l’abri d’une guerre civile": la journaliste Mémona Hintermann tire la sonnette d’alarme

L’espoir en bandoulière, mais l’inquiétude au bord des lèvres. Mémona Hintermann a trop bourlingué pour s’embarrasser de précautions oratoires. Grand reporter pendant plus de trente ans, ex-membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la journaliste pose un regard désabusé sur le "monde qui vient". À l’occasion de son passage à Toulon, ce week-end (1), elle avance ses vérités sans faux-semblant.

Quel regard portez-vous sur la situation en Israël et à Gaza?

À l’époque des premières intifadas, en 1987 et 2000, on pouvait encore mettre en balance les aspirations des deux camps. Aujourd’hui, le terrorisme écrase toutes nos grilles d’analyse. On ne peut plus plaider la cause palestinienne comme jadis. À mes yeux, c’est une régression politique majeure! La question des civils à Gaza reste un sujet essentiel, sur lequel il ne faut pas fermer les yeux. Surtout en France, où nous avons à la fois la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive d’Europe.

Pour paraphraser Brassens, on a l’impression que "Rome brûle tout le temps". Lorsqu’on fait profession de témoigner, n'est-ce pas désespérant?

[Elle hoche la tête] Le monde actuel paraît beaucoup plus inquiétant que celui de la fin des années quatre-vingt. Après la chute du mur de Berlin, le chercheur américain Francis Fukuyama avait même annoncé la fin de l’histoire (2). Nul ne s’attendait à voir resurgir de grands conflits de masse, et pourtant… [Silence] La Chine m’inquiète. Elle représente un véritable danger pour nos démocraties.

Vous avez parcouru le monde pendant des années. Quelles rencontres vous ont le plus marquée?

J’ai été frappée par ces civils, projetés dans des situations folles, qui devenaient des acteurs de l’histoire de leur pays. Beaucoup d’enfants m’ont rappelé la fillette que j’étais. Comme eux, j’ai connu la faim. Mais autour de moi, il n’y avait pas la guerre qui étouffe l’espoir.

En 1984, Mouammar Kadhafi a tenté de vous violer. Lorsque Nicolas Sarkozy l’a invité en France en 2007, vous avez hurlé votre colère. Avez-vous eu le sentiment d'être entendue?

J’avais reçu quelques coups de fil d’encouragement. Mais dans les couloirs de France Télévisions, beaucoup de gens rasaient les murs! Les dirigeants n’avaient pas envie qu’on parle de ce genre de problèmes. C’était la même chose dans le marigot politique. J’ai soulevé le couvercle à une époque où la loi du silence était encore de rigueur.

À votre retour de Libye, pourquoi ne pas avoir raconté ce que vous aviez vécu?

Kadhafi m’avait menacée. J’étais à 20cm de sa sale tronche. Je l’entends encore: "Si tu parles, j’enverrai quelqu’un pour te tuer". Il m’a fallu plus de 20 ans pour trouver le courage… [Silence] Je ne comprends toujours pas comment ce dictateur, qui a fait assassiner des Français, a pu être invité à l’Élysée. J’aimerais vraiment savoir pourquoi Nicolas Sarkozy a fait cela! C’est incompréhensible.

De 2013 à 2019, nommée au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), vous avez milité pour que les minorités soient plus "visibles" sur les écrans. Avez-vous obtenu gain de cause?

J’ai contribué à déverrouiller les choses, mais les avancées ont été minimes. Pour faire sauter les verrous, il faudrait changer la loi.

Vous dressez un bilan mitigé de votre passage au Conseil supérieur de l'audiovisuel…

Très mitigé! J’ai fait en sorte que les chaînes réservent tous les ans, le 14 juillet, une minute d’antenne pour parler de la diversité à la française. Je rêve toujours d’un pays apaisé. Il faut qu’on y arrive. On n’est pas à l’abri d’une balkanisation de la situation!

Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde médiatique?

Je regardais beaucoup la télévision lorsque j’étais au CSA, moins maintenant. Mais les gens m’interpellent. Ils sont choqués par cette course à celui qui sera le plus extrême, celui qui fera le plus d’audience – quitte à flatter les plus bas instincts. [Elle sourit] Je leur conseille de lire, plutôt que d’ingurgiter toute la semaine la même soupe!

Dans votre premier ouvrage, Tête Haute, vous avez raconté votre enfance à La Réunion et l’importance de l'école dans votre ascension sociale. Pensez-vous que les enseignants ont encore les moyens de jouer ce rôle?

Ce n’est pas seulement une question de moyens. Moi, je n’avais pas de cahier, pas d’aide, pas de livre. On avait faim tout le temps, on marchait pieds nus. On était pauvres! Mais l’état d’esprit des parents vis-à-vis des enseignants était différent. Aujourd’hui, ce sont les adultes, bien plus que leurs rejetons, qui posent problème. S’ils jouaient leur rôle, s’ils respectaient les professeurs et imposaient ce respect à leurs enfants, on n’en serait pas là. Alors que j’ai rencontré tant de gens qui me disent que sans l’école, rien n’aurait été possible!

La méritocratie républicaine a-t-elle encore un sens?

[Elle soupire] Qu’est-ce qui nous reste d’autre? Ce joyau national a périclité. On a l’impression que les dés sont pipés. La mécanique est en panne; il faut la réparer. On a une très belle bagnole, la France, dont il faut réparer le moteur sans tarder.

Vous êtes née d'un père indien musulman et d'une mère créole catholique. Les tensions communautaires qui agitent notre pays vous inquiètent?

Il est urgentissime de retrouver notre art du "vivre ensemble". Pour cela, les médias ont un rôle majeur à jouer. Il ne faut pas que chacun reste devant la chaîne qui prêche pour sa paroisse. Les Français ne se ressemblent pas, mais ils ont des valeurs communes – celles de la République. Ça doit vouloir dire quelque chose. [Silence] J’ai été frappé par l’absence des jeunes dans les manifestations contre l’antisémitisme. On va me prendre pour une extrémiste, mais j’estime que l’effort doit aussi venir de ceux qui ont voulu embarquer sur le vaisseau France. Encore une fois, le cas des Balkans devrait nous alerter… Ne laissons pas les choses se déliter. Sinon un jour, il sera trop tard pour préserver la paix. La France n’est pas à l’abri d’une guerre civile.

L'extrême droite est créditée de 34% des intentions de vote aux élections européennes. Cela vous inquiète?

La faute à qui? À tous ceux qui ne vont pas voter! Les extrémistes, eux, sont mobilisés. Ils ont des idées à défendre. Dans certains pays, j’ai vu des gens pleurer parce qu’ils avaient un bulletin de vote entre leurs doigts. Et nous, on fait la fine bouche? Je n’arrive pas à comprendre. Ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais elle n’a jamais raté une seule élection!

2. La fin de l’histoire est un concept philosophique qui trouve sa source dans certaines exégèses des travaux de Hegel.