La droite doit "combattre de toutes ses forces" Eric Zemmour, plaide Christian Estrosi

Eric "Zemmour ce n'est pas De Gaulle, c'est à peine sa rature": le maire (ex-LR) de Nice Christian Estrosi appelle la droite, dans une tribune au Journal du dimanche intitulée "Eric Zemmour, une injure au gaullisme", à "combattre de toutes ses forces" le polémiste d'extrême droite.

Face à l'émergence médiatique de "cette version de l'extrême droite corrigée des variations saisonnières", Christian Estrosi estime que "c'eut été à la droite, dont il entend siphonner les électeurs, de mener la riposte". Mais "elle a hélas déserté ce combat", regrette-t-il.

"Lorsque j'entends Eric Zemmour se réclamer (de De Gaulle) et affirmer qu'il reconstruit le RPR, je ne ris plus. C'est l'indignation qui me submerge", écrit l'édile niçois.

Pour l'instant pas candidat à la présidentielle, mais donné par les sondages au coude-à-coude avec Marine Le Pen pour disputer le second tour, "Eric Zemmour prétend que Pétain a sauvé les juifs de France. Honte à lui", poursuit Christian Estrosi.

"Eric Zemmour plaide pour la confusion des droites et certains, au sein de mon ancienne famille politique, pactisent avec cette folie. Il n'y a pas de continuum entre la droite républicaine et l'extrême droite, il y a une irréversible différence de nature", affirme le fondateur du mouvement "La France audacieuse". Sans le citer, il vise notamment le député (LR) niçois Eric Ciotti qui a affirmé qu'il voterait Zemmour en cas de duel avec Macron au second tour de la présidentielle.

"Il est le partisan d'une nationalité racialisée, rejetant de la communauté nationale quiconque n'aurait pas la peau suffisamment blanche. La droite, si elle avait un tant soit peu de courage, aurait pu et dû rappeler l'attachement des dirigeants du RPR puis de l'UMP au droit du sol", argue M. Estrosi.

"Gaullistes, il ne nous faut pas simplement affirmer que nous n'avons rien à voir avec lui, ni avec ses anathèmes, c'est trop peu", juge celui qui a quitté Les Républicains en mai dernier.

"Il faut les combattre de toutes nos forces, au nom du passé, au nom de l'avenir".

Un adjoint d'Estrosi proche

de Zemmour

Cette tribune intervient quelques semaines après la venue d'Eric Zemmour à Nice dans le cadre d'une réunion publique pour le lancement de son livre.

Le polémiste avait déjeuné avec Gaël Nofri, l’adjoint à la circulation et au stationnement du maire de Nice.

Ce dernier s’était dit ravi "d’accueillir" Éric Zemmour. "Je le fais avec un grand plaisir. C’est l’auteur, l’intellectuel que j’accueille et avec lequel je partage un certain nombre de points de vue", avait ajouté celui qui avait été, un temps, proche de feu le Front national (il a été conseiller de Marine Le Pen), sans en avoir jamais eu la carte de membre.

"Les membres de la majorité municipale soutiennent qui ils veulent à la présidentielle, à l’exclusion des deux extrêmes : le RN et les mélenchonistes", avait alors réagi Anthony Borré, premier adjoint de Christian Estrosi.

Gaël Nofri, qui avait également des velléités de candidature dans la 3e circonscription de Nice, avait été convoqué quelques jours plus tard par Christian Estrosi.

A la sortie de son entretien, il s'était dit "conforté dans [ses] délégations par le maire" réaffirmant sa fidélité au premier magistrat de la capitale azuréenne. Il avait indiqué que le temps d'une candidature n’était pas venu.

Concernant Eric Zemmour et sans le citer, Gaël Nofri avait précisé : "Mon engagement politique et personnel en faveur d’une droite souverainiste, excluant les extrêmes, est l’expression de ma liberté. Cependant, aucune de mes prises de position ne pourrait être interprétée comme une défiance à l’égard du maire. À l’occasion des élections législatives, je respecterai le choix qu’il fera pour représenter la majorité municipale."