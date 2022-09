La dirigeant d'un parti post-fasciste au pouvoir en Italie? L'ascension irrésistible de Giorgia Meloni inquiète l'Europe

La victoire apparemment inéluctable aux élections législatives en Italie de Giorgia Meloni, dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, préoccupe au plus haut point les marchés et Bruxelles, qui redoutent des remous dus à son discours eurosceptique et l'envolée du coût de l'énorme dette du pays.