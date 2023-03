La commune de Beausoleil réglemente l’usage de la trottinette électrique en ville

Le 23 février, face à la recrudescence de trottinettes électriques à Beausoleil, la Ville a pris un arrêté municipal réglementant l’usage de ces engins, dont font aussi partie les gyropodes et autres mono roues.

"C’est le mal du siècle. C’est un outil de déplacement sympa, certes, mais certains n’ont pas compris qu’il fallait rouler sur la route et avec un équipement. Ils peuvent tuer un piéton ou se faire tuer", confie Henri Novak, responsable de la police municipale de Beausoleil.

Ces dernières années, à Villeneuve-Loubet, Nice ou encore Antibes, des accidents mortels ont été recensés.

Equipements de rigueur !

Désormais, donc, l’usager doit être équipé d’un casque, d’un gilet de haute visibilité ou d’un équipement rétroréfléchissant, et circuler avec les feux de position de son engin allumés. Et ce, de jour comme de nuit.

Par ailleurs, le conducteur a interdiction de transporter une autre personne, quel que soit son âge, et de rouler sur les trottoirs. "Seules les trottinettes sans moteur peuvent les emprunter à moins de 6 km/h" précise Henri Novak.

Des contrôles de police à venir

Sur les routes limitées à 50 km/h et les pistes cyclables, la vitesse maximale est, quant à elle, réglementée à 25 km/h.

À Beausoleil, aucun accident avec une trottinette électrique n’a, pour l’heure, été à déplorer. "Ce qui est embêtant, c’est qu’elles vont de plus en plus vite. On va entamer une phase de contrôle pour faire de la prévention, de la pédagogie. Puis, on passera à la répression", prévient Henri Novak.