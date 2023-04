Kristel Malgherini rejoint le Cabinet du prince Albert II

Elle succède ainsi à Isabelle Costa - récemment nommée Haut-commissaire aux Affaires européennes pour mener à bien la négociation d’un accord d’association avec l’Union Européenne - et « traitera notamment des Affaires sociales et de la Santé, de l’Union européenne et des Affaires judiciaires ».

Titulaire d’un diplôme d’études approfondies obtenu à la faculté de droit de Nice, Kristel Malgherini a exercé dans les principales institutions du pays. D’abord au Conseil national puis au gouvernement princier à la Direction de l’action sanitaire et sociale, en qualité d’administrateur.

Elle a ensuite rejoint, en 2014, le Département des affaires sociales et de la santé au Ministère d’État, où elle y a assuré diverses fonctions : cheffe de Division, chargée de mission, conseillère technique avant d’être nommée, en 2021, secrétaire général.