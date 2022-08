Karting à Fresnes: Dupond-Moretti pointe une "initiative du directeur de la prison avec l'organisateur"

"Si j'avais su qu'une compétition de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair (...) Jamais je n'ai été informé", a déclaré le ministre de la Justice devant la presse, lors d'une visite de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne).

"Je vais vous dire quelque chose de très simple: pour moi, la prison c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images, il n'y a ni sanction ni réinsertion", a-t-il ajouté, "la prison, elle doit avoir un effet dissuasif".

Le 27 juillet, un évènement baptisé "Kohlantess", avec notamment des épreuves de karting, de mime ou de tir à la corde au-dessus d'une piscine, s'est déroulé dans une cour de la prison de Fresnes (Val-de-Marne).

Le directeur de l'établissement - qui comptait 1.918 détenus pour 1.336 place au 1er juillet - Jimmy Delliste, s'était félicité dans la foulée sur Twitter d'un "moment d'engagement fraternel au bénéfice de trois associations", en remerciant les organisateurs.

Une vidéo de ces compétitions, diffusée vendredi sur Youtube et depuis retirée, a provoqué l'indignation de personnalités de droite et d'extrême droite et entraîné le lancement d'une enquête administrative par le ministère de la Justice.

"Ce que le ministère a su, c'est qu'il y avait une compétition sportive dans laquelle il n'a jamais été question de karting", a poursuivi le garde des Sceaux, lors d'une visite de chantier de l'ex-centre des mineurs à Fleury-Merogis (Essonne), qui accueillera 400 nouveaux détenus majeurs d'ici 2023.

Un concert avec l'orchestre de Radio France

"Le ministre ne sait pas tout ce qu'il se passe dans le détail, ce n'est pas son travail, les directeurs ont une initiative personnelle", a insisté Eric Dupond-Moretti.

De nombreux événements sportifs ou culturels sont régulièrement organisés en prison. A Fresnes, l'un des derniers en date est un concert avec l'orchestre de Radio France auquel participaient des détenus, outre des tournois de football, de basket-ball ou des pièces de théâtre.