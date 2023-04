"J’essaye de rester un homme simple": au deuxième jour de son procès, Hubert Falco s’explique devant les juges

C’est un peu le plat de résistance de ce procès de quatre jours qui a démarré mardi à Marseille. Hubert Falco, accusé d’avoir bénéficié de repas indus et d’un service de pressing de la part du conseil départemental qu’il ne présidait plus, a été entendu ce mercredi matin durant plus de trois heures.

Combatif et bien préparé, le maire de Toulon a commencé par évoquer son parcours politique et professionnel se présentant en homme frugal, simple, presque à l’excès.

Durant trois heures d’échanges avec la présidente, le procureur et ses avocats, le maire de Toulon a tenté de maintenir sa ligne de défense: il ne savait pas que les repas pris à la cantine étaient illégaux, il conteste les autres charges (repas à emporter, pressing) qu’il impute à un complot politique. Morceaux choisis.

Sur son parcours politique

"J’ai été élu à Toulon la première fois en 2001, ça a été difficile. Depuis j’ai été réélu trois fois, à chaque fois avec plus de 60%. Je le dis avec humilité, la confiance de mes concitoyens ne m’a jamais lâché. La masse silencieuse ne se trompe pas. Si j’avais été malhonnête, les gens ne m’auraient pas reconduit."

Sur sa présence fréquente au conseil départemental

"Le rôle d’un maire c’est de chercher des moyens. On sollicite l’État, la Région et surtout on sollicite le Département. Quand j’y étais, c’était pour discuter, essayer de faire en sorte que mes dossiers soient pris en considération. Je sais que le Département a les moyens. J’avais de nombreux dossiers à voir là-bas."

Sur les repas pris à la cantine

"Il m’arrivait peut-être d’y manger deux à trois fois par semaine. Je ne payais pas le repas. Il y avait un usage, que lorsqu’un ancien conseiller, un maire, vient manger il est l’invité du Département. Dès qu’on m’a dit que c’était illégal, je n’ai plus jamais déjeuné là-bas."

Sur son mode de vie

"J’essaye de rester un homme simple. La nourriture est essentielle mais le repas ne l’est pas. J’ai fait du sport toute ma vie."

Interrogé par la présidente sur les repas qui lui étaient servis à la cantine du Département

- Vous préparait-on quelque chose de particulier?

- Oui, du riz du jambon et des courgettes.

- Pourquoi pas les mêmes repas que les autres?

- Je les trouvais trop copieux.

- Est-ce que vous considérez que parce que c’est frugal, c’est plus anodin?

- C’est pas plus anodin, c’est plus dans mes goûts. C’était plus simple.

Sur les repas qui auraient été préparés pour lui le soir et le week-end

"Cela a été dit, effectivement. J’ai même vu la photo dans la presse. 47 articles. Je lis la presse et ça me fait mal. Je conteste tout cela. Qui m’a vu chercher ces repas? On a enquêté sur mes revenus, sur mes comptes. On a vu qu’on dépensait plus que la moyenne des Français. J’aime faire des courses, c’est ma passion. Maman tenait une petite épicerie. J’aime aller acheter des légumes. L’enquête a prouvé qu’on dépensait plus que la moyenne."

Sur les accusations formulées contre lui

"Il y a une entente qui s’est faite. Ils se sont dit “On ne pourra pas le tuer dans les urnes, il faut le tuer au pénal". »

Sur la mort de l’ancien cuisinier du Département, qui s’est suicidé

"M. Defraize n’est plus là et je suis le premier à le regretter. Je l’ai recruté, je l’ai aidé quand il a voulu adopter un enfant au Kenya je l’ai aidé dans les démarches."

Sur les écoutes au cours desquelles, on entend Hubert Falco évoquer un rendez-vous à Paris

"Je sais qu’on ne peut pas faire d’intervention. J’ai entendu que Mme Mehazem a adressé l’ensemble du dossier au PNF (Parquet national financier), à l’Élysée et au ministère de l’Intérieur. Il était normal que j’adresse à mon tour à toutes ces personnes ma vision de ce dossier. Je voulais me crédibiliser vis-à-vis de mes amis."