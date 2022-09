Jean-Luc Mélenchon dit "accepter les critiques" au sujet de l'affaire Quatennens

Car "si j'avais dit un mot de trop, c'est elle qui aurait pu me dire 'De quoi tu te mêles?'", a-t-il ajouté. "Je comprends qu'on dise 'Non, tu dois intervenir pour le montrer du doigt', mais je pense que c'est une erreur: il n'y avait même pas d'enquête, elle dit 'Je ne veux pas qu'on parle de moi', tout le monde s'en fout de ce qu'elle dit, pas moi", a développé l'ancien candidat à la présidentielle.

Dans ce tweet, le chef insoumis dénonçait "la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux" et saluait la "dignité" et le "courage" d'Adrien Quatennens, qui venait d'avouer des violences conjugales et d'annoncer son retrait de la coordination de LFI.

"Tous ceux qui sont féministes - et je me compte dedans - on a le droit de ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord pour que les mains courantes passent dans le public", a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

"La gifle était il y a un an, il n'y en a pas eu depuis un an, et on doit tenir compte du fait qu'il s'excuse", a-t-il défendu.

Adrien Quatennens doit-il démissionner de son mandat de député, après s'être retiré de la coordination de LFI? "Ma réponse est non: que ce divorce se termine, que le juge se prononce. Et je souhaite qu'il revienne dans le combat politique", a dit M. Mélenchon, louant un "jeune homme extraordinairement brillant", que "vous ne pouvez pas m'interdire d'aimer".