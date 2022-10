Jean-Luc Mélenchon compare la marche contre la vie chère à la Révolution française, la classe politique condamne tous azimuts

Dans un tweet publié ce jeudi, le chef de file des Insoumis a comparé la marche révolutionnaire à celle programmée par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) le 16 octobre, pour dénoncer la vie chère et l'inaction climatique du gouvernement.

"Le 5 et le 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre."

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a lui aussi vivement réagi sur Twitter, avec ces quelques mots réprobateurs: "Là Jean-Luc, tu peux faire mieux. La provocation n’est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n’y a plus ni roi ni reine. Nous n’aurons ni pique ni fourche, affirme le socialiste. Notre mobilisation sera non violente et sa force c’est son message: la justice contre le désordre social."

"Pas digne de représenter les Français"

Invitée de la matinale de Public Sénat, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, a interpellé le leader de la France Insoumise afin qu'il "clarifie" sa position.

"Quand je vois les propos de Jean-Luc Mélenchon qui, dans une espèce de métaphore par rapport à ce qu'il s'est passé lors de la Révolution française, considère qu'il faudrait faire mieux... Faire mieux que d'arriver à emmener le roi et la reine, c'est quoi ? C'est la guillotine pour le président de la République", s'est émue la responsable politique, qui va même plus loin : "Les responsables politiques ne devraient jamais plaider pour la violence. Quand on se dit républicain et démocrate, il y a des mots que l'on n'a pas le droit d'employer, sinon on n’est pas digne de représenter les Français."

La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a tenu de son côté à rassurer: "Pas d'inquiétude. Ce que nous aurons en commun, du 5 et 6 octobre 1789 au 16 octobre 2022, c’est la colère et la révolte face à l’injustice."