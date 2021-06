Jean-Laurent Félizia: "Nous avons décidé de maintenir la voix de la gauche et de l'écologie au second tour"

Arrivé troisième lors du premier tour des élections régionales en Paca, avec 15,2% des voix, le plaçant derrière les "gros" candidats Thierry Mariani (RN, 34,8%) et Renaud Muselier (LR, 33,7%), le candidat issu de l'union de la gauche et des écologistes a déclaré dimanche soir: "Nous avons eu un débat collectif et nous avons décidé de maintenir la voix de la gauche et de l'écologie au second tour de cette élection".

Non sans savoir débuter son allocution en évoquant le taux d'abstention très élevé dans toute la France: "Je ne peux commencer sans parler de l'abstention. Nous ne sommes plus à l'époque où il s'agissait d'un coup de tonnerre isolé. Notre ciel démocratique est zébré d'éclair."

"Nous continuerons à faire campagne pour notre projet, a-t-il poursuivi Dimanche, j'appellerai les électeurs de la gauche et de l'écologie qui se sont abstenus à se mobiliser, largement, pour faire vivre les valeurs de la gauche, de l'écologie, dans la prochaine assemblée régionale", a-t-il conclu.